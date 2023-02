Prefeitura de Canaã vai implantar ensino médio técnico no município

Com grande importância para o mercado de trabalho, os cursos técnicos profissionalizantes proporcionam diversas oportunidades profissionais para os jovens e adultos. Diante desse cenário, a Prefeitura de Canaã dos Carajás, em parceria com o governo do Estado, vai implantar o ensino médio técnico no município. A previsão é que as aulas comecem no primeiro semestre de 2023.

Essa iniciativa visa garantir que toda a demanda nessa etapa do ensino seja atendida na cidade, ao mesmo tempo em que os jovens se preparam para serem inseridos no mercado de trabalho.

De acordo com a prefeita do município, Josemira Gadelha, a educação é uma das prioridades da gestão de Canaã. “Queremos que Canaã ofereça educação de qualidade, com infraestrutura e profissionais qualificados, da creche à pós-graduação. Por isso estamos sempre abertos à parcerias que garantam o cuidado nessa área”, destaca.

Construção

Em breve, o município também irá ganhar uma Escola de Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio (Eetepa), que será construída pelo governo estadual em um terreno doado pela Prefeitura.

Outro ponto importante é que as duas escolas estaduais de ensino médio de Canaã foram reformadas. Todo o processo de reforma ocorreu por meio de um convênio assinado entre o governo do Estado e a Prefeitura de Canaã.

