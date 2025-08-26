Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Nos EUA, Trump demite Lisa Cook do cargo de diretora do Fed

Diretora entrou na mira do presidente dos EUA após uma acusação de que ela teria cometido fraude hipotecária

Estadão Conteúdo
fonte

Decisão tem efeito imediato, segundo a medida publicada em registro na Truth Social (Foto: MELINA MARA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O presidente dos EUA, Donald Trump, demitiu a diretora do Federal Reserve Lisa Cook, conforme carta publicada na noite desta segunda-feira, 25. A decisão tem efeito imediato, segundo a medida publicada em registro na Truth Social.

A diretora do Fed entrou na mira de Trump após uma acusação do presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, de que ela teria cometido fraude hipotecária.

Após o anúncio de Trump, Lisa Cook afirmou que não deixará o cargo. "O presidente Trump pretendeu me demitir 'por justa causa' quando não há causa sob a lei, e ele não tem autoridade para fazê-lo", afirmou Cook, em um comunicado. "Não vou renunciar." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

