Norte tem o maior aumento médio do País no preço da gasolina

Após o reajuste de 16,3% no preço da gasolina repassado às refinarias no dia 16 de agosto, os dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) mostram que o valor médio do litro do combustível atingiu R$ 6,05 no domingo, 20. Isso representa um aumento de 6,14% em relação ao valor praticado em 15 de agosto, antes do reajuste, e um acréscimo médio de R$ 0,35 por litro.

A administração da marca Ticket Log, a Edenred Brasil, informou que todas as regiões do Brasil experimentaram aumentos de mais de 5% nos preços da gasolina. Somente a Região Sudeste manteve o valor médio do litro abaixo de R$ 6.

O maior aumento foi registrado na Região Sul, com um acréscimo de 6,93%. O preço do litro subiu de R$ 5,63 no dia 15 de agosto para R$ 6,02 em 20 de agosto.

A região Norte apresentou o preço médio mais alto do país, chegando a R$ 6,57 por litro.

O IPTL, índice de preços de combustíveis, baseia-se nos abastecimentos realizados em mais de 21 mil postos credenciados da Ticket Log. Ele consolida o comportamento dos preços nos postos, representando uma média de oito transações por segundo.