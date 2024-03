No menor patamar desde 2022, juros rotativos do cartão de crédito caem para 415,3%

Chegando ao menor nível da série histórica, iniciada em 2011, os juros do rotativo do cartão de crédito para pessoas físicas caíram de 442,1% para 415,3% ao ano, após o início da medida que limitou as taxas a 100% ao ano, aprovada no Conselho Monetário Nacional (CMN) em dezembro do ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Banco Central (BC).

Desde 3 de janeiro deste ano a regra está em vigor. O que muda é o seguinte: se o débito for de R$ 100, por exemplo, o valor corrigido com as taxas não pode passar de R$ 200.

O consumidor entra no rotativo quando paga somente parte da fatura do cartão e o saldo devedor é deixado para o mês seguinte. Essa diferença se torna um empréstimo pessoal de curto prazo, o chamado crédito rotativo.

A média de taxa de juros no Brasil foi de 52,4% em janeiro entre todas as modalidades de crédito com recursos livres (aqueles negociados no mercado) para pessoas físicas. Caiu 1,8 ponto percentual em relação a dezembro e 4,5 pontos percentuais em 12 meses.