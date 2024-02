Em 2023, juros do rotativo do cartão de crédito subiram para 440,8%, diz Banco Central

Dados do Banco Central apontam que os juros do rotativo do cartão de crédito terminaram 2023 a uma taxa de 440,8% ao ano, com alta de 28,9 pontos percentuais no intervalo de um ano e de 6,4 pontos percentuais apenas em dezembro.

Essa taxa foi cobrada em dezembro. Portanto, não atende à nova regra de limite dos juros estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A medida fez com que os juros sejam limitados a um valor equivalente a 100% da dívida. Por exemplo, se o débito for de R$ 100, o valor corrigido com as taxas não pode passar de R$ 200.

O teto para os juros do rotativo só passou a valer em 3 de janeiro de 2024. A medida foi definida primeiramente pelo programa Desenrola. O projeto de lei que instituiu o programa foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 3 de outubro.