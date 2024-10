Na região norte, 81% dos lares tem Internet, mas apenas 25% têm conexão rápida

A pesquisa TIC Domicílios, divulgada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), revela que 81% dos domicílios na região Norte. Apesar do avanço na cobertura nos últimos cinco anos, a região ainda enfrenta dificuldades como a velocidade da conexão e o alto custo para o acesso ao sinal de internet.

Mesmo com o crescimento da cobertura, em comparação à 2019 – quanto foi registrado 72% dos domicílios com acesso, contra 28% que não tinham – cinco anos depois, a pesquisa aponta que apenas 19% dos domicílios nortistas ainda não tem acesso à rede de internete, seja banda larga ou via cabo.

Desigualdade de acesso

A pesquisa revela que 81% das residências no Norte têm algum tipo de acesso à internet. A diferença entre classes sociais é marcante: enquanto 100% dos domicílios de classe A estão conectados, nas classes D e E o índice cai para 68%. Muitos lares ainda dependem de dispositivos móveis para se conectar, e a ausência de computadores é uma realidade frequente, o que restringe o acesso a recursos digitais mais complexos, limitando oportunidades educacionais e profissionais.

Banda larga e infraestrutura

Embora haja avanços na infraestrutura de banda larga fixa, o serviço no Norte continua sendo inadequado para atender a demanda. Dos domicílios conectados, 60% utilizam fibra óptica ou cabo de TV, mas a cobertura permanece limitada, aponta o levantamento. Além disso, a qualidade da conexão prejudica atividades que exigem alta velocidade, como o ensino a distância e o teletrabalho. A falta de uma cobertura eficiente em áreas remotas evidencia a necessidade de melhorias urgentes.

Custo alto

A pesquisa também destaca os desafios econômicos que dificultam o acesso à internet na região. De acordo com o levantamento, 44% dos lares sem conexão não possuem computador, e 69% citam o custo elevado como um impedimento. Esse é o maior percentual de todas as regiões do Brasil, indicando como a falta de políticas de inclusão digital afeta principalmente a população mais vulnerável.

Acesso à internet pela TV

Uma nova pesquisa do Cetic.br revela que a televisão se tornou o segundo dispositivo mais utilizado para acessar a internet, com 60% dos brasileiros utilizando-a, atrás apenas do celular (99%). Na região norte, 60% usam o sinal de internet nos aparelhos televisivos e apenas 20% em notebooks.

Em 2019, nos domicílios nortistas, o acesso por computador ainda era superior ao da TV (33% contra 24%), mas neste ano, a TV superou o computador em 20 pontos percentuais (40%). Essa é a maior diferença histórica registrada.

O estudo ainda aponta que 60% dos brasileiros se conectam à internet exclusivamente pelo celular, sendo este acesso mais frequente entre mulheres (66%) e pessoas de classes D e E (86%). Além disso, 73% dos usuários de celular acessam a internet tanto via Wi-Fi quanto por rede móvel, com a classe A apresentando 95% de uso combinado.