Mutirão de negociação de débitos de energia elétrica vai até dia 29 em Belém, Ananindeua e Marituba

Até o próximo sábado, os postos de atendimento itinerantes da Equatorial Pará vão atender clientes residenciais dos bairros de Nazaré, em Belém, Paar, em Ananindeua e de Marituba. Entre os serviços oferecidos pela empresa está o de renegociação de débitos com condições especiais de parcelamento.

"Estamos facilitando o pagamento das dívidas com cartões de débito e crédito, podendo também ser parcelado. O nosso objetivo é sempre levar o máximo de benefícios para o consumidor”, explicou o coordenador das ações, Cleiton Soares.

Além disso, durante as ações, usuário poderá também trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pela opção de LED, considerada até 80% mais econômica. Caso atenda os critério exigidos, haverá ainda a possibilidade de se cadastrar no programa Tarifa Social para receber descontos de até 65% na fatura de energia.

Para receber os benefícios, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e estar em dia com a distribuidora.

Porém, os clientes precisam estar atentos aos dias em que o atendimento itinerante vai passar pela sua comunidade. No caso de Marituba, por exemplo, a ação começou na última segunda-feira (24) e segue até sexta, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h, no Residencial Viver Melhor Marituba.

Em Ananindeua, os atendimentos aos clientes do bairro do Paar serão no sábado, das 8h30 às 12h na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Alberto Galdêncio Ramos. Os clientes do bairro do Nazaré, em Belém, serão atendidos na sexta, das 8h30 às 12h, no Centro da Terceira Idade Palácio Bolonha.