Movimento em shoppings é intenso perto do Natal

Mesmo às vésperas do Natal, muitos consumidores lotaram os shopping centers de Belém em busca de roupas para a festa e presentes para amigos e entes queridos nesta quinta-feira (23). Os empresários do setor do comércio veem a data como positiva e têm boas expectativas de vendas até o final do ano.

Em um dos shoppings da capital paraense, o gerente de marketing, João Vyctor Fonseca, afirma que o movimento está intenso desde o último final de semana. “Hoje, por exemplo, vamos funcionar até 23:59 para garantir o maior conforto para os clientes que deixaram para comprar na última hora. Estamos superando as vendas de 2019 nos últimos sete meses. Novembro fechou com crescimento de 29% e a nossa expectativa para essa semana do Natal é de superar esta alta, batendo novo recorde de vendas no shopping”, adianta. Os segmentos que encabeçam esse crescimento, segundo João, são o de vestuário, calçados, tecnologia e âncoras.

Outro shopping no centro de Belém também tinha um grande fluxo de consumidores. Subgerente de uma loja de calçados, Raimundo Pontes conta que o movimento atendeu à expectativa do estabelecimento. “Começou a reagir no domingo. Hoje está mais intenso, é o dia que a gente mais se prepara. É o dia para comprar, realmente”, enfatiza. Segundo o subgerente, o que mais está sendo vendido na loja são os tênis, sapatênis e as sandálias de salto alto. O valor médio gasto por cada cliente vai até R$ 99.

Uma loja de roupas aproveitou que o fluxo de clientes seria maior neste período e lançou uma promoção, para chamar a atenção dos visitantes e atrair compradores. Todas as blusas da empresa têm o preço a partir de R$ 25, e os vestidos a partir de R$ 39 se forem curtos e de R$ 89 no caso dos longos. A responsável pelo estabelecimento, Isabel Maciel, diz que a campanha começou na última segunda-feira (20) e segue até o ano acabar.

“Estávamos preocupados porque o movimento não era o que esperávamos, mas depois que colocamos a placa na vitrine da loja melhorou bastante. De ontem para hoje principalmente, já cresceu o fluxo nesse último momento para comprar. As pessoas estão comprando vários itens na promoção para dar de lembrança aos familiares e amigos”, diz.

Entre os consumidores que deixaram as compras de Natal para a última hora está a trabalhadora doméstica Irandina dos Santos, de 57 anos. Ela foi até o shopping comprar presentes para as duas filhas e quatro netas; estava em uma loja de calçados e levou quatro sandálias básicas, mas depois ainda ia comprar roupas. “Achei tudo caro, e olha que cheguei a pesquisar antes. Não estabeleci preços limites, mas vou comprar só o que der. O shopping está muito lotado, só vim agora por falta de tempo mesmo”.

Já a animadora infantil Luciane dos Santos, de 44 anos, foi até o local para comprar um sapato para o filho. De acordo com ela, só deu para ir às compras agora porque foi quando o dinheiro caiu. Após isso, aproveitou para passear com ele, tirar fotos e conhecer o Papai Noel do espaço.