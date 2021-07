Mourão: Petrobras tem que acompanhar o preço do petróleo, senão entra em prejuízo

O vice-presidente Hamilton Mourão descartou a possibilidade de haver greve de caminhoneiros e defendeu o reajuste de preço dos combustíveis alinhado com flutuações do mercado internacional. "A Petrobras tem que acompanhar o preço do petróleo, porque senão entra em prejuízo, e o País também. O governo é um dos principais acionistas", argumentou o vice nesta quarta-feira, 7, em conversa com jornalistas. Para ele, as movimentações da categoria por paralisação são "ameaças" que serão dissuadidas pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.