Ministro dos portos e governo do estado anunciam investimentos portuários no Pará, nesta quinta (21)

Na manhã desta quinta-feira, 21, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou uma série de projetos hidroviários e portuários que prometem impulsionar a construção naval nacional e ampliar o escoamento de produtos pelo país. A cerimônia aconteceu no Estaleiro Rio Maguari, em Icoaraci, distrito de Belém, reunindo autoridades e representantes do setor.

Durante o evento, junto ao governador do Pará, Helder Barbalho, o ministro detalhou iniciativas destinadas a fortalecer a integração logística do Brasil com outros países da América do Sul. Além disso, Silvio, Helder e demais autoridades visitaram o estaleiro.

Para o Ministro, o projeto assinado, representa o fortalecimento da malha hidroviária do país e, para ele, o Pará é ponto chave nessa logística."O Pará é fundamental para a economia brasileira e hoje, mais do que nunca, essa região se coloca como a grande janela de oportunidades do mundo", disse

"Atualmente, o Brasil tem 11 mil quilômetros de hidrovias navegáveis, mas com um potencial para 42 mil quilômetros. Desde a década de 1950, países como Estados Unidos e nações da Europa têm explorado suas redes hidroviárias como elemento estratégico de desenvolvimento. O Brasil, infelizmente, ficou muito tempo parado nesse aspecto", pontuou Silvio.

O governador Helder Barbalho ainda complementou a fala de Silvio Costa: "Hoje estamos também festejando um momento que o Brasil que está dando certo, e de uma Amazônia pujante, de um estado que vive um momento especial da sua história".



Os projetos

Entre os principais projetos, foi destacada a construção de 400 balsas e 15 empurradores para o transporte hidroviário de minérios de ferro e manganês pelos rios Paraná e Paraguai.

Na área portuária, foram assinados contratos para investimentos nos Portos de Santarém e Vila do Conde. As obras visam modernizar os terminais e garantir maior segurança operacional, ampliando a capacidade logística da região.

Os investimentos anunciados, além de fomentar o transporte hidroviário e modernizar a infraestrutura portuária, têm potencial para gerar mais de 10 mil empregos diretos. As iniciativas também irão possibilitar a ampliação do escoamento de minérios extraídos em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que percorrerão mais de 2.500 quilômetros pelo rio Paraguai até o terminal marítimo de Nova Palmira, no Uruguai.

Com o lançamento, o governo federal reafirma seu compromisso com o fortalecimento da logística de transporte e com o desenvolvimento econômico sustentável, especialmente na região Norte do país.