Ministro defende que transição energética depende da Margem Equatorial

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), relaciona o atraso no processo de licenciamento ambiental para exploração de petróleo e gás na Margem Equatorial com a dificuldade no avanço da transição energética. O representante da pasta defendeu a relação dos dois projetos no país, nesta terça-feira (8), durante o Gas Week, evento do setor de gás natural. Os argumentos do ministro também lembram que a Guiana Francesa já avança na exploração desses recursos.

Segundo ele, o país vizinho tem comercializado um óleo com menor emissão de poluentes em comparação aos utilizados atualmente. Ele culpa a demora de análise do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) sobre o pedido da Petrobras. Esse atraso estaria impedindo o aproveitamento do potencial da Bacia da Foz do Rio Amazonas.

A primeira solicitação da Petrobras para perfurar a região e verificar a existência de petróleo foi negada em 2023. Essa corrida pelo potencial da bacia foi alavancada após a descoberta de potencial petrolífero no litoral da Colômbia, Guiana, Guiana Francesa e do Suriname. A petroleira segue desde a primeira negativa tentando se habilitar para conquistar a licença ambiental em meio às exigências do Ibama e a pressão crescente de ambientalistas.

A postura do Ibama está em desacordo com uma parte do governo e o posicionamento do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se manifestou a favor da exploração. O ministro de minas e energia também solicitou uma reunião com o presidente do Instituto para discutir o licenciamento. Ele critica a falta de explicações do órgão sobre a decisão de não conceder a permissão.

Apesar da afirmativa de Lula e de parte do governo sobre uma certeza quanto à exploração de recursos na região, a reunião entre os representantes ainda não aconteceu e o licenciamento também segue a passos lentos.