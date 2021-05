Ministério Público do Trabalho desenvolve curso para mulheres vítimas de escalpelamento

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT), em parceria com o Unops, organismo das Nações Unidas especialista em infraestrutura, e com o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), desenvolvem um curso para mulheres vítimas de escalpelamento em acidentes com embarcações. O programa é uma iniciativa da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário do MPT (Conatpa).

Dados do diagnóstico recente realizado pelo UNOPS e MPT com as mulheres vítimas desse tipo de acidente apontam que aproximadamente 73% não trabalham, mas que 90% delas têm interesse em aprender mais sobre empreendedorismo. Sendo que cerca de 89% afirmaram já ter trabalhado por conta própria.

O Instituto RME afirma que redesenhou seu conteúdo de capacitação e mentoria para atender às necessidades de cada mulher. O programa vai ser executado entre maio e dezembro deste ano e acontecerá via WhatsApp devido às medidas de segurança, para respeitar o distanciamento social e facilitar a participação das mulheres ao longo do programa.

O Instituto RME ainda vai aplicar uma metodologia de avaliação sobre o impacto das capacitações e atendimentos. Após seis meses do projeto, vai fazer um levantamento para verificar o desenvolvimento de cada aluna.

Para Ana Fontes, presidente do Instituto RME, defende que o país precisa de mais projetos como este. “Há mais de dez anos atuamos em prol da independência financeira e empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade social e olhar pelas vítimas de escalpelamento é mais que um dever cívico e social, é uma questão de saúde pública”, comentou Fontes.

Mulheres vítimas desse tipo de acidente que tiverem interesse na capacitação, devem entrar em contato pelo número (61) 99260-4622.