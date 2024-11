Ministério do Turismo inaugura escola de capacitação em Belém

O Ministério do Turismo inaugurou a primeira Escola Nacional de Turismo em Belém nesta sexta-feira (29). A pasta quer formar 16 mil pessoas até a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) de 2025, evento global que será realizado na capital paraense. As inscrições para os cursos de capacitação - todos gratuitos - na área de turismo, hospitalidade e lazer já estão abertas e visam o preenchimento de 4,7 mil vagas disponibilizadas.

A Escola vai funcionar em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA). Inicialmente, quatro campi serão utilizados: Belém, Bragança, Vigia e Santarém. A duração média dos cursos é de dois meses e meio - as aulas vão ser presenciais e, depois, a modalidade à distância será oferecida. Estão aptos a participar desta seleção os interessados maiores de 18 anos, com escolaridade de ensino fundamental completo. Gestão de negócios, hospedagem domiciliar, condutor de atrativos turísticos estão entre os cursos ofertados.

A Escola Nacional do Turismo foi inaugurada como parte do escopo de preparação para a COP 30. No entanto, o titular da pasta, Celso Sabino, afirma que a instituição será um legado que a conferência vai deixar para a cidade com o passar do evento. “A nossa meta não termina com a preparação de quem vai trabalhar na COP 30. A nossa meta é formar, nessas escolas, pessoas técnicas. Mas, o próximo passo será ter cursos além dos técnicos. O próximo passo é termos graduação, mestrado e doutorado na área do turismo”.

Infraestrutura

O IFPA vai receber a Escola de Turismo. Para isso, reformas e melhorias do prédio, localizado na avenida Almirante Barroso, precisaram ser feitas. Hélio Almeida, diretor-geral do campus Belém, disse que parte dos laboratórios passou por mudanças, o que vai possibilitar melhorias na qualidade do ensino da instituição. “É um momento muito importante para que nós possamos articular cada vez mais, aproximar cada vez mais, nos unir e nos integrar em prol do desenvolvimento regional”.

Impactos

Para a reitora do IFPA, Ana Paula Santana, “a Escola de Turismo surge em um momento estratégico, no qual conhecimento e habilidades que aqui são desenvolvidas terão um impacto direto na maneira como o Pará se apresentará para o mundo”. “Nossos discentes estarão preparados para se tornar embaixadores do nosso estado, capazes de promover o turismo sustentável, garantindo a preservação dos nossos produtos e criar experiências que não apenas atraiam turistas, mas que também respeitam e valorizam a nossa identidade”.