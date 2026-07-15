Indústria abre 14 vagas para Jovem Aprendiz em Barcarena; veja requisitos

Inscrições serão realizadas de 20 a 29 de julho pela internet. Programa é voltado para jovens de 14 a 24 anos

O Grupo Alubar abriu 14 vagas para o Programa Jovem Aprendiz em sua fábrica de Barcarena, no nordeste do Pará. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 20 e 29 de julho, exclusivamente pela página de carreiras da empresa.

As oportunidades são destinadas a jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental ou já tenham concluído o Ensino Médio. Também é necessário ter disponibilidade para estudar e cumprir jornada de trabalho de quatro horas diárias no município.

Os participantes selecionados atuarão em diferentes setores da fábrica enquanto realizam o curso técnico de Auxiliar de Processos Industriais, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O contrato terá duração de um ano e prevê certificação ao fim da formação.

Programa oferece capacitação e benefícios

Os aprendizes poderão atuar em áreas operacionais e administrativas, como Controle de Qualidade, Logística, Financeiro, Almoxarifado, Recursos Humanos, Compras e Comunicação.

Além da experiência profissional e da qualificação técnica, o programa oferece bolsa-auxílio, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e assistência odontológica.

Confira o cronograma da seleção

Inscrições: de 20 a 29 de julho

de 20 a 29 de julho Convocação para a prova: 3 de agosto

3 de agosto Resultado da prova: 7 de agosto

7 de agosto Convocação para dinâmica em grupo: 10 de agosto

10 de agosto Resultado da dinâmica: 14 de agosto

14 de agosto Convocação para testes comportamentais: 17 de agosto

17 de agosto Resultado final: 19 de agosto

Como participar