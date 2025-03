Mercado de imóveis comerciais em Belém tem recuperação pós-pandemia e expectativas para a COP 30

O setor de imóveis comerciais de Belém, composto por salas comerciais e escritórios, está em plena recuperação após os impactos da pandemia de Covid-19. Enquanto a demanda por imóveis residenciais para hospedagem aumentou com a aproximação da COP 30, o mercado de salas comerciais começa a se reerguer, com foco em empreendimentos modernos, sustentáveis e adequados ao novo cenário de trabalho híbrido. Representantes do setor imobiliário comercial apontam que a realização do evento pode intensificar mais a procura por esses espaços.

Recuperação pós-pandemia: o retorno dos escritórios

Após um período de retração, que durou praticamente dois anos, o setor de imóveis comerciais em Belém começa a mostrar sinais de recuperação. Durante a pandemia, muitos escritórios ficaram vazios e o mercado foi amplamente afetado, com imóveis sem vender ou alugar.

Outro fator que tem sido cada vez mais exigido por empresas e investidores é a qualidade dos empreendimentos comerciais. (Foto: Igor Mota)

Segundo Valter Matos, gestor de vendas de imóveis comerciais de alto padrão, a retomada foi impulsionada pela reabertura do mercado de trabalho e pela busca por qualidade de vida, com empresas migrando para prédios mais modernos e confortáveis.

"A vacina trouxe de volta a normalidade e o mercado passou a se movimentar mais. A procura por salas comerciais aumentou, principalmente por aquelas mais novas e com infraestrutura de ponta", afirma Matos.

Valter Matos, gestor de vendas de imóveis comerciais de alto padrão em Belém. (Foto: Igor Mota)

A recuperação, no entanto, não é uniforme. Enquanto o mercado de salas comerciais se aqueceu, o número de lançamentos no setor tem sido menor se comparado ao mercado residencial.

Para Marcus Santos, diretor do Conjove (Conselho Nacional de Jovens Empresários em Belém), a tendência é que o mercado de imóveis comerciais se ajuste à nova realidade do trabalho híbrido.

"As grandes lajes corporativas deram lugar a salas comerciais menores, mais acessíveis, que atendem a empresas de pequeno e médio porte, especialmente em bairros mais nobres como o Brás de Aguiar", comenta Santos.

A COP 30 e o impacto no mercado de imóveis comerciais

Com a proximidade da COP 30, as expectativas para o setor imobiliário comercial em Belém são altas.

De acordo com Cláudia Craveiro, diretora de Comunicação e Marketing do CRECI (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Pará), o evento deve impulsionar mais a demanda por imóveis comerciais, tanto para locação quanto para compra.

Com a proximidade da COP 30, as expectativas para o setor imobiliário comercial em Belém são altas. (Foto: Igor Mota)

"A demanda vai ser muito grande para locação e compra de salas comerciais, especialmente em áreas movimentadas da cidade, onde grandes empresas e instituições de menor porte poderão montar suas bases operacionais durante a COP 30", destaca Craveiro.

A análise do diretor do Conjove, Marcus Santos, também corrobora essa visão.

"Embora a COP 30 ainda não tenha gerado uma demanda significativa até o momento, a expectativa é de que com a aproximação do evento, o mercado se aqueça, especialmente para imóveis de menor porte, com foco em escritórios e pequenas empresas", explica Santos.

Tendências do setor: conforto, sustentabilidade e versatilidade

Outro fator que tem sido cada vez mais exigido por empresas e investidores é a qualidade dos empreendimentos comerciais.

Valéria Pires, corretora de imóveis residenciais e comerciais, observa que o mercado de salas comerciais está em pleno aquecimento, embora o número de lançamentos ainda seja inferior ao do mercado residencial.

Segundo Valter Matos, a retomada foi impulsionada pela reabertura do mercado de trabalho e pela busca por qualidade de vida, com empresas migrando para prédios mais modernos e confortáveis. (Foto: Igor Mota)

"Há uma demanda crescente por imóveis comerciais que ofereçam conforto, praticidade e sustentabilidade, além de serem mais versáteis e modernos. Empreendimentos que contemplem espaços mais adaptáveis, como áreas de coworking e soluções tecnológicas, estão se destacando", afirma Pires.