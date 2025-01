Mercado de estética de Belém aposta em tecnologia para resultados mais eficazes

O uso da tecnologia como benefício voltado para a estética corporal tem sido uma aposta das clínicas de Belém. Os espaços oferecem tratamentos personalizados e voltados para o aumento da autoestima dos clientes. De procedimentos para redução de gordura localizada e ganho de massa muscular, a suavização de cicatrizes através de aparelhos digitais, o mercado do setor tem sentido uma verdadeira revolução em opções que combinam técnicas pouco invasivas com resultados eficazes.

Não são apenas os métodos que têm ganhado novos contornos. A demanda para esses serviços tem crescido, e não somente na capital paraense. O cenário global da estética é otimista e prevê uma taxa de aumento na procura de 14,5% até 2030, conforme um levantamento realizado pelo Grand View Research. Este cenário atribui-se principalmente aos procedimentos novos e menos invasivos, como por exemplo, àqueles que usam tecnologia de congelamento ou queima de gordura, preenchimentos e bioestimuladores.

Adriana Pereira, gerente de uma clínica de estética de Belém, trabalha há 15 anos no setor e afirma que todos os procedimentos do espaço têm demanda recorrente. O local fica localizado no centro da cidade e oferece opções que consideram as diferenças e necessidades de cada paciente. De acordo com ela, o investimento em alta tecnologia foi fundamental para que os resultados fossem mais eficazes. “São aparelhos inovadores, de última geração, que a gente consegue empregar um resultado de ótima qualidade”, diz.

"Entregamos resultados eficazes para gordura localizada, flacidez, lipedema, celulite e rejuvenescimento. As pessoas procuram conforto, credibilidade e segurança. As altas tecnologias não são invasivas, são confortáveis e têm bom resultado", diz Adriana Pereira, gerente de uma clínica de estética de Belém (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

“Primeiro, fazemos uma consultoria. As clientes chegam até a clínica e passam por uma avaliação. As consultoras são treinadas e qualificadas para fazer essa avaliação. Nós montamos um planejamento de tratamento de acordo com as necessidades das clientes. Entregamos resultados eficazes para gordura localizada, flacidez, lipedema, celulite e rejuvenescimento. As pessoas procuram conforto, credibilidade e segurança. As altas tecnologias não são invasivas, são confortáveis e têm bom resultado”, explica Adriana.

Radiofrequência

A clínica gerenciada por Adriana faz uso de um aparelho que trabalha com radiofrequência nos procedimentos. Tudo segue padrões de segurança. Os valores, assim como os tratamentos, variam: alguns podem chegar a R$ 546. “Essa plataforma trabalha com várias necessidades, faz a destruição da célula de gordura… Nossa demanda é constante, mas existe uma demanda por tipo de tratamento. No final do ano, as clientes buscam mais cuidar da pele, do facial, do que vai rejuvenescer. O corporal é constante”.

Tecnologias ajudam na modelagem corporal

A fisioterapeuta dermatofuncional Janaina Costa trabalha na mesma clínica que Adriana. Ela detalha que os procedimentos realizados pelos equipamentos unem diversas tecnologias para alcançar os resultados que as pacientes desejam. “O PowerShape 3, por exemplo, é uma plataforma que tem diferentes ponteiras, unindo diversas tecnologias de radiofrequência. Temos a multifocal, monofocal, ponteira de sucção… Todas agem como estimuladoras, vão trabalhar diferentes profundidades no tecido”.

Outro equipamento utilizado na clínica, também muito procurado pelas clientes, gera campo elétrico e promove estímulos na musculatura. A tecnologia cria contrações voltadas para a perda de gordura localizada. O trabalho pode ser combinado para que os resultados sejam maiores. “Tem ainda a hipertrofia. Conseguimos aumentar o tamanho do músculo. Você pode fazer de duas a três vezes por semana. A tecnologia trabalha por regiões, mas é necessário trabalhar o corpo todo”, adiciona a fisioterapeuta.

A fisioterapeuta Janaina Costa afirma que as tecnologias usadas no ramo da estética oferecem segurança durante os procedimentos (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Para efeitos de comparação, Janaina diz que as contrações musculares executadas na academia são, em média, 30. Esse mesmo estímulo aumenta para 36 mil quando feito com o uso de tecnologia. “Esse tipo de serviço melhora o bem estar. Nos sentimos mais confortáveis em receber o procedimento. Não é invasivo, pelo contrário, ele gera uma sensação boa durante o atendimento. Você trata as questões estéticas e proporciona um momento agradável”, finaliza.

Investimento

O uso de tecnologia para tratamentos estéticos também foi a aposta da fisioterapeuta Samanta Polaro, de 27 anos. Para ela, o investimento feito para trabalhar com esses aparelhos trouxe benefícios tanto profissionais, quanto às clientes. “Primeiro, tem a eficiência e qualidade dos tratamentos. Segundo, o posicionamento e a capacidade de atender os pacientes conforme a necessidade, podem oferecer soluções personalizadas e bons resultados. E, em terceiro, agregar valor ao nosso espaço com um diferencial de qualidade”, lista.

“As tecnologias que eu mais utilizo hoje em dia na clínica, que são as que têm mais procura, são o laser Lavieen, Ultraformer e Ultrafocus. O Lavitan é um laser fracionado projetado para tratar, restaurar e rejuvenescer a pele, podendo ser usado de forma isolada ou associada. O Ultraformer é utilizado para tratamento de flacidez, contorno corporal e ancoragem muscular. Ele é usado em tratamento de face ou tratamentos corporais. O Ultrafocus auxilia no tratamento de gordura localizada, celulite e estrias”, acrescenta Samanta.

“Essas tecnologias auxiliam o meu trabalho porque, hoje em dia, as pessoas estão em busca de tratamentos menos invasivos e eficazes e cada uma dessas tecnologias oferece resultados precisos e seguros de forma individual ou associados", destaca a fisioterapeuta Samanta Polaro (Foto: Arquivo pessoal)

Segundo a fisioterapeuta, o uso de tecnologias no mercado de estética é um avanço importante. “Essas tecnologias auxiliam o meu trabalho porque, hoje em dia, as pessoas estão em busca de tratamentos menos invasivos e eficazes e cada uma dessas tecnologias oferece resultados precisos e seguros de forma individual ou associados. Por isso, decidi trabalhar com cada uma delas”, finaliza.