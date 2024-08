Mercado de cerveja artesanal é tema de congresso em Belém

As oportunidades de negócios que existem, o potencial de crescimento do segmento, a oferta de matéria-prima para a produção artesanal e as perspectivas de mercado visando a 30º Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) estiveram entre os debates de congresso realizado em Belém. As palestras abordaram, ainda, os efeitos da reforma tributária no ramo cervejeiro.

Daniel Berg, gerente de negócios de impacto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), abriu a programação. Ele listou que, entre os trabalhos desenvolvidos pela instituição, está uma consultoria especializada para novos empreendedores do setor. “Fazemos diagnóstico e melhoria de processos, então, todo esse trabalho é para que a microcervejaria se desenvolva mais e se desenvolva melhor”, afirma.

A atuação do Sebrae é importante, nesse sentido, para fortalecer os negócios de produção de cerveja artesanal, destaca Daniel. “A microcervejaria tem crescido muito, tem as que abriram e a gente ainda não tem contato, mas esperamos que todas cheguem até a gente para que façamos esse tipo de atendimento, porque avaliamos que é o tipo de indústria que tem potencial muito grande e potencial de renda e geração de renda”, completa.

COP 30

A ideia da Abracerva é a produção de uma cerveja inédita para levar à COP 30. Gilberto Tarantino, presidente da associação e um dos palestrantes do evento, ressaltou o objetivo de levar os sabores da região para o mundo. “Cada cervejaria vai fazer em sua própria fábrica a mesma receita, sempre usando frutas locais. Ainda não decidimos qual, mas a ideia é essa é entregar para os visitantes do mundo todo um pouco do sabor da Amazônia e do Pará”.

A escolha de Belém para sediar os eventos da Abracerva é estratégica: a cidade possui uma das mais antigas cervejarias do Brasil. “Ela tem mais de 30 anos de atividade e sempre tratando com o que existe de mais rico na Amazônia, que são as frutas, as madeiras. Isso, colocado na cerveja, cria receitas que só existem no Brasil, não existem em outro lugar do mundo”, enfatiza o presidente.

“O Pará é o estado com o maior número de cervejarias no Norte do Brasil. Hoje, são vinte e vem crescendo muito, ano a ano, segundo dados oficiais do Ministério da Agricultura. Nosso intuito é promover as cervejarias locais e, também, proteger as cervejarias quando a gente fala da questão de divulgação, de imposto. Isso é muito importante para uma associação como a nossa, que é a nível nacional”, ressalta Tarantino.

A Abracerva também considera que o mercado local está cheio de potencialidades a serem desenvolvidas a partir do mercado de cerveja. “A região Norte conta com 42 cervejarias, mas tem um espaço enorme para o crescimento desse segmento aqui, por conta do calor e das riquezas naturais que tem. Todo mundo que vem fazer cerveja aqui sempre olha em como adicionar algum produto bem brasileiro”, finaliza.

Programação da Abracerva em Belém conta com campeonato de cerveja

Como parte do circuito de atividades que a Abracerva tem desenvolvido em Belém, um campeonato para selecionar as melhores cervejas artesanais está em andamento. Juliana Behr, diretora executiva da competição, diz que o objetivo de toda a programação é aproximar as microcervejarias da associação. “O interessante desse road show que a Abracerva faz nas cinco regiões do país, é trazer pra próxima da gente as microcervejarias”.

“Com o concurso, só as [cervejarias] do Norte podem escrever suas amostras. Então, elas participam dentre as melhores cervejarias, junto com o corpo de jurados especialista na área. Com a grade de palestras, que é o nosso congresso, a gente traz nomes importantes da região para palestrar”, conclui Behr.