Mega da Virada ainda não mobiliza apostadores de Belém; veja como apostar

O movimento nas casas lotéricas de Belém, de apostadores que vão tentar a sorte na Mega da Virada - concurso especial da Mega Sena que a Caixa Econômica Federal realiza, tradicionalmente, no último dia do ano - ainda não atingiu o ápice, acreditam os funcionários de loterias. Na opinião da maioria, isso deverá se intensificar na semana que vem, última antes do sorteio. É nessa hora que aumenta a procura pelos chamados bolões, tipo de aposta que se faz em grupo e que tem ganhado muitos adeptos nos últimos anos.

O funcionário de uma loteria localizada na avenida Romulo Maiorana, Pedro Silva, diz que os bolões podem ter várias configurações, desde aquela em que os apostadores já levam as sequências de números definidos até as que são preparadas pelas próprias casas lotéricas, cujas cotas são vendidas separadamente, embora os ganhadores, caso aconteçam, receberão o prêmio em conjunto. Eles também podem variar de acordo com a quantidade de dezenas apostadas, o que pode aumentar o preço da aposta.

“Muita gente acha que é melhor fazer várias apostas com seis dezenas do que fazer uma com sete dezenas, só porque essa é mais cara. Só que a chance de ganhar, para quem aposta mais dezenas, é muito maior do que para quem aposta apenas as seis, porque acertar todos os números de uma vez só é muito mais difícil”, explica.

Segundo Silva, uma aposta de seis dezenas, hoje, custa em torno de R$ 4,50, enquanto uma aposta com sete salta para mais de R$ 30. Da mesma forma, acontece com os chamados bolões. Quanto mais dezenas apostadas, maior o valor do cartão, cujo preço pode oscilar de R$ 6 a mais de R$ 1 mil. “Claro que apostar mais dezenas não é garantia de acerto, mas certamente as chances aumentam muito mais. Vale mais a pena apostar em mais dezenas do que em vários cartões com as seis dezenas”, completa. Para ele, o movimento ainda vai alcançar o ápice na semana que vem.

O segurança John Carvalho, de 48 anos, aposta em bolões com os amigos de trabalho há mais de quinze anos. Já é uma tradição do grupo, formado por dez pessoas. No caso deles, cada um faz uma sequência numérica, eles juntam e todos pagam. Ao final, caso uma aposta seja premiada, a promessa é dividir igualitariamente entre todos os participantes. “O nosso acordo é dividir o prêmio, mas os números de cada um são secretos. Ao final, se alguém ganhar, a gente faz a divisão. Esse é o segredo da sorte, não ter olho grande”, diverte-se.

Como apostar na Mega da Virada?

A Mega da Virada é o maior prêmio pago durante o ano e tem uma característica peculiar: não acumula. Ou seja, independentemente do resultado, alguém leva o prêmio para casa. Caso ninguém acerte os seis números, quem acertar cinco divide o prêmio e assim por diante.

Na hora de jogar, basta escolher de seis a 20 números dos 60 disponíveis para jogo. Para apostar, é preciso ir até uma casa lotérica ou fazer o jogo pela internet, por meio do site ou aplicativo Loterias Caixa.

Uma aposta simples, ou seja, aquela com seis números, custa R$ 4,50. No entanto, estima-se que a chance de ganhar com um jogo simples na Mega da Virada é de uma em 50 milhões.

O sorteio acontece no próximo dia 31 de dezembro, às 20h, em São Paulo (SP) e será transmitido pelo canal no YouTube da Caixa Econômica Federal. É possível fazer a aposta até às 18h do dia 31 de dezembro.