Apostadores paraenses ganham prêmios da Lotofácil, Dupla Sena e Mega Sena

O último sábado (10) foi um dia de sorte grande para os apostadores paraenses que acertaram os números das loterias. Os premiados jogaram nos concursos da Lotofácil, Dupla Sena e Mega Sena e ganharam prêmios que variam de R$ 1.094,03 a R$ 197.307,60. Os sorteios foram realizados às 20h e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os municípios dos ganhadores e veja como retirar o dinheiro.

Lotofácil - concurso 2685

Confira os números sorteados: 05 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Na Lotofácil, com 14 acertos, quatro apostadores do Pará foram premiados. A quantia que cada um receberá será no valor de R$ 1.879,90.

Veja de onde são os ganhadores:

Ananindeua

Belém

Conceição do Araguaia

Dupla Sena - concurso 2454

Confira os números sorteados:

1º sorteio: 05 - 10 - 26 - 32 - 44 - 49

2º sorteio: 14 - 21 - 23 - 27 - 34 - 41

Um apostador de Belém conquistou o prêmio acertando cinco números no 1º sorteio. Ele levará para casa a quantia de R$ 3.316,13.

Mega Sena - Concurso 2547

Veja os números do sorteio: 10 - 25 - 31 - 37 - 38 - 57

Dois paraenses de Belém, um de Brasil Novo, um de São Félix do Xingu e outro de Uruará conseguiram acertar cinco dos seis números do concurso. Confira os valores dos prêmios:

Belém - R$ 197.307,60

Belém - R$ 65.769,20

Brasil Novo - R$ 65.769,18

São Félix do Xingu - R$ 131.538,40

Uruará - R$ 65.769,20

Outros 125 apostadores conseguiram acertar quatro dos seis números e conseguiram o prêmio de R$ 1.094,03 a R$ 5.470,10.

Confira as cidades dos ganhadores:

Abaetetuba

Almeirim

Altamira

Ananindeua

Belém

Bom Jesus do Tocantins

Bonito

Bragança

Breves

Cametá

Castanhal

Concórdia do Pará

Floresta do Araguaia

Itaituba

Juruti

Marabá

Marituba

Nova Timboteua

Novo Progresso

Óbidos

Ourilândia do Norte

Paragominas

Parauapebas

Redenção

Rurópolis

Salinópolis

Santa Bárbara

Santana do Araguaia

Santarém

São Domingos do Araguaia

São Félix do Xingu

São João de Pirabas

Tailândia

Terra Alta

Tucumã

Tucuruí

Viseu

Xinguara

Saiba como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)