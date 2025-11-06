Mega Auto Feirão movimenta o setor automotivo em Ananindeua; veja as datas

O estacionamento da Havan Ananindeua, na BR-316, será o ponto de encontro de quem quer trocar ou adquirir um veículo novo neste mês. De 6 a 9 de novembro, acontece o Mega Auto Feirão, considerado o maior evento automotivo do Norte do Brasil, reunindo centenas de carros seminovos e motos zero quilômetro com condições especiais e facilidades de financiamento.

O evento, que conta com o apoio da Associação dos Revendedores de Veículos do Pará (Assovepa) e parceria financeira do C6 Bank, oferece financiamento em até 60 meses e a possibilidade de pagar a primeira parcela só depois do Carnaval. Para quem busca uma moto, há planos com entrada zero e até 48 meses para pagar.

Facilidades e condições especiais no Mega Auto Feirão

O organizador do evento, Mauro Cleber, afirma que a proposta é reunir em um só lugar diversas concessionárias, facilitando a comparação de preços e o acesso ao crédito. “As oportunidades neste mês agora são únicas. E pra cidade de Ananindeua, pra Marituba, pra Benevides, Benfica... Já teve venda hoje, antes de começar o feirão. Um cliente de Mosqueiro veio exclusivamente pra comprar o seu carro depois de ver o comercial na TV Liberal”, contou.

A presença do C6 Bank no local é um dos diferenciais do evento, segundo Cleber. “O banco vai estar aqui presente, então ele tem uma facilidade por estar presente: uma taxa melhor e uma negociação melhor. E o que isso representa? Representa economia para o cliente”, explicou.

Além disso, o feirão oferece uma dinâmica que permite ao consumidor comparar propostas entre diferentes revendedoras. “O Feirão proporciona isso: você pega uma negociação de uma loja, pega de outra, e chega a um preço que seja adequado pra comprar o seu carro. A mesma coisa também pra moto”, afirmou.

Economia real no financiamento de veículos

De acordo com o organizador, pequenas diferenças no valor das parcelas podem representar economias significativas.“Quando você financia um carro em 60 meses e economiza 100 reais em uma parcela, você fez uma economia de 6 mil reais no seu carro”, exemplificou.

Serviço – Mega Auto Feirão em Ananindeua

Local: Estacionamento da Havan Ananindeua – BR-316

Data: 6 a 9 de novembro (quinta a domingo)

Horário: 9h às 21h

Entrada: Gratuita