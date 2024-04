Mega Auto Feirão Limpa Pátio termina neste domingo (14/4) no Hangar

Após quatro dias de ofertas de carros e motos, o Mega Auto Feirão Limpa Pátio chega ao último dia neste domingo (14) no Hangar Centro de Convenções, bairro do Marco, com a expectativa de alcançar a marca de 300 veículos vendidos. Foram disponibilizados 400 automóveis novos e seminovos desde quarta-feira (10/4) e, até sexta (12/4), 70 já tinham sido vendidos. Além da variedade de modelos expostos, que vão desde os compactos até os SUVs, o feirão oferece facilidades para os compradores, das 9h às 21h, com entrada gratuita.

O organizador do evento, Mauro Cleber, explica que o crescimento do Mega Auto Feirão tem sido expressivo. “Em dezembro, vendemos 201 carros e, em fevereiro, 253. Neste, queremos atingir a marca de 300 carros”, informou. Segundo Mauro, o final de semana costuma impulsionar as vendas, já que os interessados possuem mais tempo disponível para avaliar os veículos com calma.

Outro ponto favorável é a localização. “No Hangar, é possível encontrar carros compactos com o valor mais em conta e utilitários para quem quer trabalhar. Os empreendedores que buscam caminhonetes ou carros mais “tops”, como SUVs e carros de grife, também encontram esses veículos aqui”, explica Mauro. De acordo com a organização, 300 pessoas circulam por dia no Feirão, que possui 22 lojas de carros e duas de motos.

Facilidades

Neste domingo, será disponibilizado cartório e empresa especializada em vistoria, além da possibilidade de aceite de veículos usados como entrada em um novo, com avaliação garantida. O evento também oferta análise de crédito instantânea com taxas exclusivas oferecidas pelo Banco C6 Bank, parceira do evento. "O banco está oferecendo taxas a partir de 1,15% ao mês para veículos com até 05 anos de uso, com 50% de entrada e o saldo remanescente financiado em 36 meses", explica Mauro.

Outra facilidade é a opção de carência de 120 dias para o pagamento da primeira parcela. O prazo máximo para financiamento de veículos é de até 60 meses, o que garante flexibilidade aos compradores. Os interessados devem consultar as lojas participantes para obter mais informações sobre taxas, tarifas e demais condições específicas. Com a aprovação de crédito, o negócio é fechado imediatamente e a pessoa já pode levar o carro ou moto para casa.

Histórico

Com sete edições já realizadas, o Mega Auto Feirão já trouxe resultados significativos ao mercado paraense de seminovos. A média de um veículo vendido a cada 16 minutos consolida a contribuição do evento para o setor, cujo montante aproximado é de R$ 60 milhões em negócios fechados. Além disso, ao longo das edições, o Mega Auto Feirão já viabilizou a venda de mais de 1.200 veículos.

Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores indicam que em 2023, as vendas de veículos usados atingiram a marca de 14,5 milhões de unidades – aumento de 36,8% em relação a 2022.

Mega Auto Feirão Limpa Pátio

Último dia: domingo, 14 de abril

Horário: 9h às 21h

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia – Avenida Dr. Freitas, s/n - Marco

Entrada gratuita