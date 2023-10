Mega Auto Feirão em Belém: último dia de evento conta com vantagens exclusivas

Quem está em busca de um veículo para comprar pode aproveitar o último dia do Mega Auto Feirão, realizado até este domingo (15) no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. O público pode conferir as oportunidades de 9h às 22h.

Nesta edição, que tem vantagens diferenciadas, estão reunidas 23 lojas de carros e motocicletas da capital, com mais de 300 veículos disponíveis para venda, entre novos e seminovos. A expectativa é de que sejam negociados mais de 200 desses veículos. Com preços a partir de R$ 50 mil, devem ser gerados cerca de R$ 10 milhões em negócios até este domingo.

VEJA MAIS:

Coordenador do Feirão, Mauro Cleber afirma que muitos veículos já foram vendidos e estão sendo repostos. “Um veículo sai, outro entra. Então, se você vier neste domingo, vai encontrar mais de 300 em exposição para vendas. Estou falando de carros e motocicletas, novos e seminovos. Outro destaque é que, devido ao sucesso dos outros Feirões deste ano, a Superintendência do Bradesco Financiamento resolveu dar uma taxa totalmente diferenciada para este Feirão, a melhor de todo o mercado”, declara.

Oportunidades

Entre as vantagens estão a carência de 90 dias para carros, ou seja, a primeira parcela só precisará ser paga em janeiro de 2024, e de 45 dias para as motocicletas. Os carros podem ser financiados em até 60 meses e as motos até 48 meses. Quanto à entrada, o coordenador explica que, se o cliente não tiver todo o valor disponível, pode parcelar o restante no cartão de crédito, com juros.

Mas, ele lembra que as condições especiais só valem até o fim do Feirão. “Essas taxas e condições de carência são exclusivas e só valem até este domingo; acabando o Feirão volta tudo ao normal. A gente está com um cartório de plantão, que está atuando em diligência para facilitar o reconhecimento de assinatura nos documentos, e também com uma empresa de vistoria autorizada pelo Detran, que faz a vistoria na hora, ou seja, o cliente já sai com o carro legalizado e a entrega é feita na hora”, destaca Mauro.

Mega Auto Feirão

De acordo com consultores de empresas que estão no Feirão, ouvidos pelo Grupo Liberal, existe ainda a comodidade de realizar a revisão e o licenciamento dos veículos no local, com chance de economizar até R$ 20 mil na compra de um veículo, dependendo do modelo escolhido. O evento é uma oportunidade para quem deseja fazer um investimento em um automóvel e, ao mesmo tempo, ter serviços relacionados prontamente disponíveis.

O Mega Auto Feirão é uma opção para os moradores de Belém e região que buscam adquirir um veículo e encontrar ofertas atrativas. O evento representa uma oportunidade conveniente para o público interessado em carros e motocicletas.