2ª edição do Mega Auto Feirão oferece descontos de até R$ 20 mil

O primeiro dia do Mega Auto Feirão aconteceu ontem, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A primeira edição do evento foi considerada um sucesso de vendas, fator que motivou os organizadores a criar a 2ª edição apenas dois meses após o primeiro evento. Desta vez o Mega Auto Feirão reúne 21 lojas de carros e motocicletas de Belém, com mais de 200 veículos entre novos e seminovos disponíveis para venda. O feirão continuará até o próximo domingo, 21, com atendimento ao público das 9h da manhã até às 22h.

VEJA MAIS

Para quem quer comprar um veículo, os organizadores do evento afirmam que há vantagens que só podem ser encontradas no Mega Auto Feirão. “Existe a possibilidade de economizar até R$ 20.000 na compra de um veículo, dependendo do modelo escolhido. Além disso, oferecemos a comodidade de realizar a revisão e o licenciamento dos veículos no local, já deixando tudo pronto pro cliente”, diz Luís Fábio, consultor de uma das empresas.

Os consumidores em busca de um novo veículo terão a oportunidade de explorar uma variedade de opções e condições de compra especiais durante o feirão, como alargamento do prazo para começar a pagar a primeira parcela, por exemplo. O evento é uma chance para quem deseja fazer um investimento em um automóvel e, ao mesmo tempo, ter serviços relacionados prontamente disponíveis.

“Todas as empresas que estão aqui no feirão estão oferecendo 90 dias, ao invés de 30, para o cliente pagar a primeira parcela do financiamento. Ou seja, ele compra hoje, leva o carro e só paga a partir do próximo ano”, diz Andréia Ferrão, consultora.

Luís Fábio comprou uma pick-up cabine dupla por R$ 75 mil. (Carmen Helena)

Para Luís Fábio, que procurava por uma pick-up cabine dupla desde o ano passado, esta edição do evento foi fundamental para sua escolha. Ao comparar com outras pesquisas que realizou ao longo deste período, Luís afirma que conseguiu economizar R$ 15 mil.

“Andei por todas concessionárias e não encontrei o que esse evento me ofereceu. Não ficou dúvida nas comparações, então decidi logo comprar. Encontrei o mesmo modelo por R$ 90 mil e aqui encontrei por R$ 75 mil, uma diferença que não se encontra hoje em lugar nenhum, por isso decidi logo comprar”, disse.

O Mega Auto Feirão é uma opção para os moradores de Belém e região que buscam adquirir um veículo e encontrar ofertas atrativas. O evento representa uma oportunidade conveniente para o público interessado em carros e motocicletas. A 2ª edição do Mega Auto Feirão continua até o próximo domingo e é um evento a ser considerado por aqueles que buscam um novo veículo.