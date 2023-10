Mega Auto Feirão do Círio tem mais de 300 opções de carros no Hangar 

Carros financiados em até 60 meses com a primeira parcela em janeiro de 2024 e motos em 48 meses com a primeira parcela em dezembro deste ano. Essas são algumas das condições especiais do Mega Auto Feirão do Círio, no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, em Belém.

O evento tem entrada franca e abre das 9h às 21h, nesta quarta-feira (11) até domingo (15), inclusive no feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira (12).

O organizador do Mega Feirão, Mauro Cleber, informou que o evento tem 23 lojas de veículos entre carros seminovos e usados e uma loja de motocicletas novas e seminovas. "São mais de 300 veículos com condições especiais de pagamento, exclusivas do Bradesco Financiamentos e elas só valem para os 5 dias de Feirão”, observou.

"Todas as lojas vão parcelar no cartão e algumas poderão parcelar em até 21 vezes, aí vão ter os juros do cartão - essa condição é válida para a entrada de carros e motos. Hoje, temos como fator positivo os programas do governo federal como os subsídios dados no primeiro semestre, o programa de limpar o nome, são fatores primordiais para a queda de preços nos seminovos e usados”, acrescentou.

O sonho do carro próprio, do clássico ao modelo inovador

Mauro Cleber destacou que o evento é mais que uma feira de comercialização de veículos. “É um espetáculo automotivo, onde os amantes de carros e motos encontram desde os clássicos nostálgicos até os modelos mais inovadores do mercado”

"O Bradesco é um grande parceiro e fará plantão nos 5 dias do Feirão, incluindo este feriado e o domingo. E isso ajuda demais na ação de liberação de crédito. Haverá simulação feita na hora, tornando mais rápida e eficaz a abertura do crédito para compra, mas isso só é válido para o feirão”, atentou Mauro.

Ele informou também que nesta edição haverá vistoria de uma empresa credenciada pelo Departamento de Estado de Trânsito (Detran). “A vistoria é obrigatória, e será feita por uma empresa credenciada pelo Detran Pará. Um cartório também atuará em diligências para autenticar os documentos necessários, na hora”.

"O Mega Auto Feirão do Círio é o lugar onde as histórias automotivas ganham vida, os desejos se transformam em realidade. Estamos celebrando 10 anos do evento e esta edição é a celebração de uma década de paixão por carros e motos”, enfatizou Mauro Cleber.

Serviço

Mega Auto Feirão do Círio

Local: Hangar – Centro de Convenções

Data: de 11 a 15 de outubro, das 9h às 21h

Mais Informações: (91) 98989-2666