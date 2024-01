Mega Auto Feirão de Carnaval inicia nesta quarta (31), no Hangar

O Mega Auto Feirão de Carnaval, que começa nesta quarta-feira (31), promete aquecer as vendas de seminovos em Belém. Com 24 lojas e mais de 300 veículos expostos no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, o evento disponibilizará, por cinco dias, diversas facilidades na aquisição de carros e motos, entre elas, taxas exclusivas e financiamentos em até 60 meses para carros e 48 para motos, além de carência 90 e 45 dias, respectivamente, para a primeira parcela.

No local, o cliente também terá à disposição, das 9h às 21h, cartório e empresa especializada em vistoria, e poderá apresentar seu veículo usado como entrada no novo, com avaliação garantida. “O diferencial do feirão é justamente essa série de facilidades, além da variedade de opções. Tudo isto é para tornar a experiência a melhor possível e garantirmos as melhores condições”, garante Mauro Cleber, organizador do Mega Auto Feirão.

Com seis edições já realizadas, o Mega Auto Feirão se destaca pelos resultados que trouxe ao mercado paraense de seminovos. A média de 1 veículo vendido a cada 16 minutos consolida o evento como um grande contribuinte para o setor, com um montante aproximado de 60 milhões de reais em negócios fechados. Além disso, ao longo das seis edições, o Mega Auto Feirão possui a marca de cerca de 1.200 veículos comercializados.

Em 2023, conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, as vendas de veículos usados atingiram a marca de 14,5 milhões de unidades, um aumento de 36,8% em relação a 2022. Diante deste cenário aquecido, a Duo M e Show Bis, organizadoras do Mega Auto Feirão de Carnaval, confiam no sucesso do evento, que terá como parceiro o Bradesco Financiamentos, com equipe de gerentes no local.

Lojistas se dizem otimistas e destacam condições especiais

Entre os lojistas, a expectativa é grande. Monnike Guedes, consultora de vendas de uma das lojas presentes, projeta uma venda média de 30 carros. “Estamos vindo de um dezembro incrível, com a participação em vários feirões, e passando por um janeiro muito positivo. Esperamos começar fevereiro com o pé direito neste feirão. A previsão é de vender, em média, de 25 a 30 carros, facilmente. Estamos otimistas e ansiosos por mais um evento de sucesso”, afirma.

Monnike Guedes, consultora de vendas, projeta uma venda média de 30 carros. (Arquivo pessoal / Monnike Guedes)

Entre as vantagens, Monnike destaca condições oferecidas pelas próprias lojas, como um ano de garantia na maioria delas e tanque cheio em algumas. “As pessoas têm a possibilidade de comparar os carros ao vivo, em tempo real, sem a necessidade de se deslocar para fazer isso. Com isto, o cliente consegue tomar decisões no próprio local sobre as melhores negociações, e também negociar. Todo o processo é mais eficiente e menos desgastante para o cliente”, aponta.

Serviço:

Mega Auto Feirão de Carnaval

Data: de 31 de janeiro a 4 de fevereiro de 2024

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia

Horário: 9h às 21h

Entrada gratuita