Mega Auto Feirão começa nesta quarta (18) e segue até dia 22 no Mangueirão

Mais uma edição do Mega Auto Feirão acontece em Belém a partir desta quarta-feira (18/09). Desta vez, o evento será realizado no estacionamento do Mangueirão até domingo (22/09), das 9h às 21h. Mais de 600 veículos, entre carros e motos, estarão disponíveis para negociação.

No Mangueirão, estarão presentes 15 lojas paraenses de automóveis e uma especializada em motos, que inclui modelos elétricos e à combustão. Além da variedade de veículos, o feirão também oferece condições específicas de pagamento, com taxas e prazos de pagamento exclusivos para o período do evento. Os serviços de simulação e análise de crédito são feitos na hora. Os clientes que possuem um carro usado também podem utilizá-lo como entrada para aquisição de um novo veículo.

Entre as facilidades, o evento também oferece a possibilidade de pagamento da primeira parcela só para janeiro do próximo ano, com financiamento em até 60 meses. Para a aquisição de motos, os clientes contam com entradas a partir de R$ 500, com condições especiais para motos elétricas e a combustão, e financiamento em até 48 meses. O Mega Auto Feirão contará também com a parceria do C6 Bank para facilitar o processo de aquisição dos veículos.

Já são 10 anos de feirão no Estado e mais de 60 edições de vendas de veículos. Ao longo desse período, já foram vendidos mais de 12 mil veículos, entre carros e motos. Devido ao alcance, o evento já chegou em Manaus e se prepara para acontecer no nordeste.

“O Mega Auto Feirão veio para ajudar as lojas a venderem mais, e não a concorrer com elas. A gente toma muito cuidado quando fazemos um evento porque nos preocupamos com o mercado, até para não impactar as vendas das lojas que não estão participando do feirão, porque avaliamos que somos parceiros dessas lojas de seminovos. Há 10 anos agregamos valor a essas lojas. Hoje, é um feirão que já alcançou Manaus e, em breve, deve estar alcançando outras cidades no nordeste, à convite dos próprios bancos, e quem sabe até talvez no sudeste”, destaca Mauro Cleber.