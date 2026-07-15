Cursos gratuitos com certificado nas férias? McDonald’s oferece mais de 30 oportunidades; veja

As férias escolares e universitárias podem ser uma oportunidade para investir na qualificação profissional. Durante o período, o McDonald's disponibiliza mais de 30 cursos gratuitos na plataforma MCampus, com certificado emitido pela Hamburger University, universidade corporativa global da rede.

Os cursos são abertos ao público, sem processo seletivo ou pré-requisitos, e podem ser realizados de forma online e no ritmo de cada participante. As capacitações abordam temas ligados à tecnologia, empreendedorismo, empregabilidade e desenvolvimento pessoal.

Entre os conteúdos disponíveis estão trilhas de aprendizagem desenvolvidas para atender às demandas do mercado de trabalho, incluindo uma jornada de capacitação em tecnologia criada em parceria com a Cisco.

Plataforma reúne cursos de tecnologia, empreendedorismo e empregabilidade

O catálogo inclui cursos sobre elaboração de currículo, preparação para entrevistas de emprego, marketing digital, transformação digital, negociação, inteligência emocional, atendimento ao cliente e inovação. Também estão disponíveis capacitações em tecnologia, com conteúdos sobre fundamentos de Python, cibersegurança, redes e proteção de dados.

Segundo Josane Julião, reitora da Hamburger University no Brasil, a iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional.

"No McDonald's, acreditamos que o acesso ao conhecimento pode abrir portas e transformar trajetórias. Ao disponibilizar gratuitamente esses cursos, queremos apoiar estudantes e profissionais na construção de novas competências e prepará-los para aproveitar as oportunidades de um mercado de trabalho em constante evolução", afirma.

Como se inscrever nos cursos gratuitos

Para participar, basta acessar a plataforma MCampus, escolher o curso desejado e realizar o cadastro. Após a conclusão dos módulos, o participante recebe um certificado emitido pela Hamburger University.

Plataforma: MCampus

MCampus Modalidade: Online e gratuita

Online e gratuita Público: Aberto ao público, sem pré-requisitos

Aberto ao público, sem pré-requisitos Certificação: Hamburger University

Hamburger University Inscrições: https://campus.arcosdorados.net/

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