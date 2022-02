Mais de duas mil chaves Pix vazam, segundo o BC

O Banco Central relatou nesta quinta-feira (3) mais um vazamento de dados envolvendo chaves do Pix. Foram 2.112 chaves afetadas com exposição de nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento e número da conta agora vinculadas à Logbank Soluções de Pagamentos.

Trata-se da terceira falha de segurança afetando usuários do sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central e a segunda informada em menos de duas semanas.

O BC não divulgou as causas do incidente. Mas, nos episódios anteriores, envolvendo o Banco do Estado de Sergipe (Banese), com 414.526 chaves afetadas, e a Acesso Soluções de Pagamento (160.147 chaves), a autarquia havia dito que os vazamentos foram provocados por falhas pontuais nos sistemas das instituições.

Também não foram divulgadas pelo órgão as pessoas afetadas, mas que elas serão notificadas. Mais uma vez o BC disse que os dados expostos não eram “sensíveis” e informou que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi avisada e que as pessoas afetadas serão notificadas. "Apesar da baixa quantidade de dados envolvidos, o BC sempre adota o princípio da transparência nesse tipo de ocorrência", disse, em nota.

Mas a autarquia afirmou que não irá informar novos incidentes por Nota à Imprensa ou por comunicações diretas aos jornalistas.