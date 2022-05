Mais de 88 mil consumidores de energia podem se cadastrar na Tarifa Social; veja como fazer

O período de cadastro dos consumidores de energia do Pará no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, da concessionária Equatorial Energia, foi iniciado nesta segunda-feira (2). Por meio do projeto E+ Comunidade da Equatorial Pará, as pessoas poderão ser beneficiadas com até 65% de desconto na fatura de energia elétrica. Além disso, poderão também negociar débitos e trocar até cinco lâmpadas antigas por modelos econômicos de LED.

Em Belém, as ações ocorrem em parceria com a Defensoria Pública do Pará, no Núcleo Metropolitano de Icoaraci, no dia 06 de maio, das 8h às 12h. Em Marituba, em parceria com o Procon de Marituba, acontecerá na escola João Milton Dantas, de 02 a 06 de maio, das 8h30 às 12h e 14h às 17h. Já em Santa Izabel, será realizado na Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, de 3 a 6 de maio, das 9h às 14h.

Em Cametá, serão duas ações, a primeira no Barracão da Comunidade Católica do Roma, nos dias 3 e 4 de maio, das 8h30 às 12h e 14h30 às 17h30. E a outra ação será no dia 05 de maio, das 8h30 às 12h e 14h30 às 17h30 e no dia 06 de maio, das 8h30 às 12h, na Beira do Campo do Bairro. Em Itaituba, será no Barracão do Delegado, das 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h.

O cadastro beneficia as famílias de baixa renda (que ganham até meio salário mínimo por pessoa) e concede descontos de 10% a 65% na conta de energia. De acordo com um estudo realizado pela Equatorial Pará, com dados cedidos pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, os municípios que serão atendidos possuem 88.827 mil famílias com potencial para descontos na conta de energia. Esse estudo foi baseado no número de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único), cujo perfil social atende aos critérios para ter o benefício.

De acordo o gerente de Relacionamento com o Cliente, Gilliard Oliveira, é muito importante que as famílias se cadastrem na Tarifa Social. “Estamos sempre tentando contribuir ao máximo com a redução na fatura de energia de cada cliente e nesta semana o foco é cadastrar o maior número de famílias na Tarifa Social, que oferece até 65% de desconto na conta de energia. Em Belém há 58.177 mil clientes ainda não inscritos que estão aptos a receber o benefício, em Marituba com 6.201 mil, Santa Izabel com 2.505 mil, Cametá 14.827 mil e Itaituba com 6.898 mil. Esperamos que todos possam fazer o cadastro”, orienta Gilliard.

Confira os locais das ações

Belém – Icoaraci

Local: Núcleo Metropolitano de Icoaraci

Endereço: Avenida Paes De Carvalho – Ponta Grossa (Icoaraci) – Belém

Horário: 8h às 12h

Período: 6 de maio

Marituba

Local: Escola EMEF João Milton Dantas

Endereço: Rua Do Fio – Bairro Novo Horizonte - Marituba

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 17h

Período: 2 a 6 de maio

Santa Izabel

Local: Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social

Endereço: Rua José Amâncio – Bairro Centro – Santa Izabel do Pará

Horário: 8h30 às 12h e 14h às 17h

Período: 3 a 6 de maio

Cametá – Bairro do Roma

Local: Barracão da Comunidade Católica do Roma

Endereço: Rua São João Paulo ll

Horário: 8h30 às 12h e 14h30 às 17h30

Período: 3 a 5 de maio

Cametá – Bairro do Seringal

Local: Beira do Campo do Bairro

Endereço: Rua Manoel Veiga com a Rua Bom Jesus

Período: 5 de maio, de 8h30 às 12h e 14h30 às 17h30

06 de maio, de 8h30 às 12h

Itaituba

Local: Barracão do Delegado

Endereço: Rua Universitária, S/N

Horário: 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h

Período: 3 a 5 de maio