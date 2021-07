Mais de 8.5 mil empregos com carteira assinada foram gerados no Pará em maio

De acordo com o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o emprego com carteira assinada apresentou crescimento em maio de 2021, no Pará, registrando saldo de 8.685 postos de trabalho. No último mês, foram 31.805 admissões contra 23.120 desligamentos. Este foi o melhor saldo registrado no Estado, desde outubro do ano passado, quando 9.661 postos foram criados.

Os números de maio foram publicados na manhã desta quinta-feira (01). Depois do fechamento de 7.183 postos de trabalho em dezembro, o Pará já vinha apresentando sinais de recuperação, com o aumento no número de empregos com carteira assinada, mas este foi o melhor resultado de 2021. No acumulado do ano (janeiro a maio), o número de novas vagas preenchidas no Pará ja chega a 26.365. Atualmente, 795.975 pessoas no Estado têm vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Em todo o País, o emprego celetista no Brasil apresentou crescimento, registrando saldo de 280.666 postos de trabalho, em maio. Esse resultado decorreu de 1.548.715 admissões e de 1.268.049 desligamentos. O estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, em fevereiro de 2021 contabilizou 40.596.340 vínculos.