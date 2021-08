Mais de 67 mil contribuintes têm direito ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda no Pará.

Nesta terça-feira(23), a Receita Federal abriu as consultas para o 4° lote de restituição do Imposto de Renda 2021 e também restituições residuais de exercícios anteriores. No total, 3,81 milhões de contribuintes receberão a restituição no país, entre prioritários e não prioritários. Os recursos serão depositados em 31 de agosto.

O valor total a ser pago é de R$ 5,1 bilhões, cerca de R$ 273.252.487,49 e referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal, sendo 8.185 contribuintes idosos acima de 80 anos, 67.893 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.088 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 26.647 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

No Estado, 67.918 paraenses receberão a restituição, com um valor total de distribuição de R$ 101.827.648,95. São 44.432 contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas, que terão direito a R$ 69.577.599,63. Enquanto que em Marabá, serão R$ 23.345.206,50 para 15.899 contribuintes e em Santarém são R$ 8.904.842,82 para 7.587 contribuintes.

O cidadão poderá saber se receberá a restituição por meio da página da Receita Federal, e caso haja inconsistências nos dados identificados pelo processamento, poderá realizar a autorregulação por meio da entrega de uma declaração retificadora.

O pagamento será realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração do Imposto de Renda e os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.