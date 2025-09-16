Capa Jornal Amazônia
Mais de 5 mil trabalhadores domésticos no Pará têm FGTS irregular

No Pará, mais de 2 mil empregadores estão nesta situação, somando o montante de R$ 8,78 milhões

Gabi Gutierrez
fonte

Autorização do financiamento poderá ser feita pelo aplicativo e só vale para novos contratos (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

A partir desta quarta-feira (17), empregadores de trabalhadores domésticos em todo o país receberão avisos para regularizar os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de seus empregados. No Pará, 2.029 empregadores estão nesta situação, envolvendo mais de 5 mil trabalhadores domésticos e um montante devido de R$ 8,78 milhões.

Inicialmente, as notificações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) terão caráter de orientação, alertando os empregadores sobre irregularidades e oferecendo a oportunidade de regularização voluntária dos débitos até 31 de outubro de 2025. Após esse prazo, casos não regularizados poderão gerar notificação formal e penalidades legais.

Os avisos serão enviados pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), sistema que permite a comunicação eletrônica entre a inspeção do trabalho e o empregador. Os alertas identificam indícios de que o FGTS não foi recolhido corretamente, com base em cruzamento de dados do eSocial e da Caixa Econômica Federal.

Impacto no Pará

No estado, a dívida de R$ 8,78 milhões afeta mais de 5 mil trabalhadores domésticos, chama atenção para a necessidade de atenção à formalização do trabalho na região. Enquanto estados como São Paulo lideram os números absolutos, com dívida de R$ 135 milhões, a situação no Pará também representa um desafio para empregadores e empregados locais.

Segundo a legislação brasileira, cada depósito mensal obrigatório corresponde a 11,2% do salário do trabalhador, sendo 8% do FGTS e 3,2% da indenização compensatória pela perda de emprego sem justa causa.

Direito garantido pela PEC das Domésticas

A Emenda Constitucional nº 72/2013, conhecida como PEC das Domésticas, estabeleceu igualdade de direitos entre trabalhadores domésticos e demais categorias, incluindo o FGTS. A regulamentação foi detalhada pela Lei nº 150/2015, que obriga o empregador a inscrever e recolher mensalmente o FGTS do empregado doméstico.

