Mais de 5 mil funcionários aderem ao desligamento voluntário do Banco do Brasil

Nesta segunda-feira (08), o Banco do Brasil confirmou que 5.533 funcionários aderiram ao programa de demissão voluntária. Desse total, 4.093 (74%) deixaram a instituição financeira para se aposentarem.

A instituição bancária anunciou em janeiro dois programas para reduzir o quantitativo de empregados. O resultado do Programa de Adequação de Quadros (PAQ) e do Programa de Desligamento Extraordinário (PDE) saiu conforme a estimativa, já que a expectativa era de cortar pelo menos 5 mil funcionários.

O Banco do Brasil disse que o objetivo é “otimizar a distribuição da força de trabalho, equacionando as situações de vagas e excessos nas unidades do banco”.

Outros 5% dos ex-funcionários podem aderir à aposentadoria em até três anos, segundo o BB.