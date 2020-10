Mais de 400 veículos apreendidos serão leiloados

Será reaqlizado na quarta-feira, 21, o leilão do segundo lote de veículos retidos, informou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Ao todo, 438 veículos estarão abertos a lances, a partir das 9h30, somente de forma virtual, no site www.norteleiloes.com.br. Interessados deverão se cadastrar 24 horas antes, para obtenção de login e senha. O edital com a lista completa dos veículos disponíveis para o leilão está no site www.belem.pa.gov.br/semob.

Quem quiser olhar os veículos antes do leilão, terá a oportunidade nos dias 15, 16, 19 e 20 de outubro, no pátio de retenção da Coliseum, na travessa Padre Eutíquio, 2742 (antigo Emaús), esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro da Cremação.

Até a véspera do leilão, os proprietários ainda poderão recuperar os veículos. Para isso é necessária a quitação dos débitos devidos, que incluem taxas de guincho, estacionamento, licenciamento e multas.

Os procedimentos para a retirada devem ser realizados no espaço Bel Fácil, localizado no Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro, de segunda a sexta, das 9h às 12h, ou na Estação Cidadania do Shopping Pátio Belém, na travessa Padre Eutíquio, com o atendimento sendo realizado de 10h às 17h, também de segunda a sexta-feira.