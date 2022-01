Mais de 40 mil pessoas solicitaram o seguro-desemprego no Pará em 2021

O Ministério do Trabalho e da Previdência divulgou, nesta segunda-feira (17), que 42.751 pessoas solicitaram o seguro-desemprego no Pará ao longo de 2021. O valor do benefício, que era R$ 1.911,84, foi corrigido em 10,16% desde a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e passou a ser de R$ 2.106,08 – um aumento de R$ 194,24 em relação ao valor antigo.

O novo valor acompanha o reajuste do novo salário mínimo, que também sofreu aumento de R$ 1.100 para R$ 1.212 em 2022. Terão direito aos novos valores do benefício os trabalhadores que tiverem parcelas emitidas para saques a partir do dia 11 de janeiro (última terça-feira) e os que possuem salário médio acima de R$ 3.097,26.

Valor ajuda na manutenção de despesas mensais essenciais

A estudante de engenharia biomédica da Universidade Federal do Pará (UFPA), Maria Basílio, passou um ano e 11 meses em uma empresa atuando como visual merchandising, setor voltado para o marketing. Após negociar com a patronal, o que ocorreu é que ela foi demitida antes do combinado e foi pega de surpresa.

“Me demitiram antes do que negociamos de fato, mas fiz a solicitação via aplicativo e foi bem rápido, três semanas depois da demissão eu recebi, prazo bem rápido. Mas na empresa que eu era fui a exceção, porque demora bastante o processo”, contou. Maria recebeu por quatro meses – setembro, outubro, novembro e dezembro – o valor de R$ 1.316, o que, segundo ela, ajudou na manutenção de despesas mensais essenciais.

“Inicialmente é para manter um certo tipo de padrão, mas a gente usa para pagar algumas contas que temos fixas, né? Tive que fazer cortes de coisas desnecessárias, até mesmo pelo momento que estamos vivendo. Ficar sem renda para mim ia ser muito prejudicial, ia passar algumas necessidades”, conta a jovem, que conseguiu, recentemente, um emprego em uma empresa de paisagismo.

Os trabalhadores que já deram entrada no ano passado, mas possuem novas parcelas a serem pagas, também terão direito aos valores com reajuste. O cálculo do valor a ser pago nas parcelas é feito conforme os meses trabalhados pela pessoa. Além disso, o demitido não pode ter outros vínculos empregatícios.