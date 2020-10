Maioria de verduras e legumes tem queda de preço

A maioria dos produtos hortis (hortaliças, verduras e legumes) comercializados em feiras livres e supermercados da Grande Belém teve queda de preço em setembro deste ano, em comparação com o mês anterior. É o que aponta o estudo divulgado nesta quarta-feira, 14, pelo Dieese/PA.

Entre os produtos que mais tiveram queda de preço em setembro, destaque para cebola kg, com recuo 25,65%; pepino, 16,76%; batata lavada, 14,35%; beterraba, 8,87%; repolho, 8,06%; cariru, com o maço em queda de 7,48%; chuchu, 7,42%; pimentão verde, 5,84%; maxixe, 4,67%; quiabo, 3,54%; cebolinha, com o maço em queda de 2,94%; cheiro verde, com o maço em queda de 2,58%; macaxeira, 2,35%; couve, com o maço em queda de 2,21%; e da batata doce rosa, 2,14%.

Mas, em setembro, alguns itens foram reajustados para o alto, com destaque para cenoura, com alta no quilo de 14,33%; abobora, 1,37%; e o maço do jambu, com alta de 1,25%.

O recuo de itens hortis também é identificado quando o balanço leva em conta os nove primeiros meses deste ano (janeiro a setembro de 2020).

Nesse período, segundo o Dieese, as maiores quedas atingiram batata doce branca, com recuo de 9,38% no quilo; pepino, 8,73%; cariru, com o maço em queda de 8,33%; beterraba, 7,74%; repolho, 5,99%; maxixe, 4,42%; batata lavada, 4,21%; quiabo, 3,65%; macaxeira, com queda de 2,92%; couve, com o maço em queda de 2,75%; cheiro verde, com o maço em queda de 2,07%; alface, com o maço em queda de 1,75%; e da salsa, 1,06%.

Mas, nesse mesmo período, outros produtos apresentaram alta, destacando-se cebola, com o quilo em alta de 32,71%; cenoura, 24,83%; pimentão verde, 13,74%; chuchu, 7,67%; abóbora, 6,09%; batata doce rosa, 5,80%; alfavaca, com o maço em alta de 2,04%; jambu, 1,89%; chicória 1,27%; e cebolinha, com o maço em alta de 1,23%.