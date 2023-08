Maior evento de mineração do país, Exposibram 2023, inicia hoje em Belém

Inicia nesta segunda-feira, 28, em Belém, a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram 2023), o maior evento de mineração do país e um dos mais importantes da América Latina, que acontece até a próxima quinta-feira, 31, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A programação consiste em uma exposição de mineradoras nacionais e internacionais para a geração de negócios; um congresso paralelo com palestras técnicas; e shows musicais. A solenidade de abertura será às 19h.

Confira a programação completa aqui.

A Exposibram é promovida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) com a participação de toda a cadeia produtiva da mineração, desde as companhias mineradoras, fornecedores de máquinas, equipamentos e serviços, instituições de pesquisa, grupos empresariais e governamentais de vários países, entidades de classe, executivos e especialistas para a discussão de temas alusivos à indústria mineral global.

A exposição é uma vitrine de negócios, que inicia nesta segunda, 28, das 19 às 21h, e continuará de terça a quinta-feiras, 29 a 31, das 14 às 21h, no Hangar. No Hangar haverá estandes de várias mineradoras, como Vale e Norsk Hydro, instituições como a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral), Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), do governo do estado, que vai apresentar o mapa da mineração paraense com os principais projetos e oportunidades de negócio para o setor.

Já o Congresso Brasileiro de Mineração terá atividades nesta segunda-feira, 28, das 18 às 20h30; na terça-feira, 29, das 9 às 18h; e na quarta-feira, 30, das 9 às 13h, também no Hangar. O evento vai reunir palestrantes renomados do Brasil e do exterior, que irão debater temas relacionados ao cenário socioeconômico global, responsabilidade social, meio ambiente, as principais tendências do segmento aliadas à sustentabilidade e outros, também no Hangar.

O talk show “Desafios da Mineração no Brasil” vai abrir o congresso com a participação do presidente do Ibram, Raul Jugmann; do presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo; da diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração, do Ministério de Minas e Energia, Ana Paula Bittencourt; a CEO da Sigma Lithium, Ana Cristina Cabral; o presidente da International Council on Mining and Metals (ICMM), Rohitesh Dhawan; e a gerente nacional da Rio Tinto, Jamile Cruz.

Nos dias seguintes haverá painéis variados sobre diversos temas, como energia renovável e mudanças climáticas; novos projetos de mineração; sistemas de informação para barragens de mineração; direito tributário para a mineração; cadeia de fornecedores; estratégia de negócio; inovação; geociência; transição energética; energia renovável na mineração; agenda regulatória da Agência Nacional de Mineração (ANM); segurança de processos na mineração e metais; potencial de exploração mineral para novos projetos; mecanismos de consulta pública determinados pelo artigo 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT); experiências de governança na aplicação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) nos municípios; panorama econômico do setor; e as perspectivas, tendências oportunidades e incertezas da indústria mineral no Brasil, entre outros.

Ainda, haverá os minicursos como “Mineração para jornalistas”, “Gestão e governança para a pequena mineração responsável do século XXI” e “Gestão de segurança de estruturas de armazenamento de rejeitos”, além do II Seminário sobre gestão ambiental na mineração, que será realizado dentro do congresso.

O público-alvo são profissionais, técnicos e estudantes do setor público e privado do Brasil e de outros países. Por isso, as palestras serão realizadas em português e em inglês.

Os shows musicais acontecerão sempre às 21h, na terça-feira, 29, com Lia Sophia; na quarta, 30, com DJ Erik Terena; e na quinta, 31, com o Arraial do Pavulagem.