Lula: Tomamos medidas para evitar aumento do diesel, mas governo passado vendeu distribuidoras

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta terça-feira, 31, que o governo federal tomou "todas as medidas possíveis para evitar" aumento no preço do óleo diesel no Brasil diante da guerra no Irã. Lula disse que essa é uma guerra do Trump, em referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que a privatização de distribuidoras pelo governo anterior, de Jair Bolsonaro, dificulta que os descontos no preço cheguem no consumidor final.

Em discurso durante evento de celebração do Programa Universidade para Todos (Prouni) e da Lei de Cotas em São Paulo, Lula criticou o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Disse que os países que são membros permanentes do grupo (China, França, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido) "estão fazendo guerra" em vez de buscar a paz no mundo. Citou não só o caso do Irã, mas a invasão feita pelos Estados Unidos na Venezuela e o bloqueio econômico contra Cuba.

"Quando a ONU foi criada em 1945, o Conselho de Segurança foi criado para manter a paz no mundo e eles estão fazendo guerra. Agora mesmo, vocês estão acompanhando o bloqueio a Cuba, o que fizeram na Venezuela, o que fizeram no Irã. E o que está acontecendo com a guerra no Irã? O preço do combustível está subindo. E o preço vai chegar na alface, no feijão, no arroz, em tudo que a gente compra", disse o presidente, mencionando que escreveu um artigo em diversos jornais alertando o Conselho de Segurança sobre a guerra no Irã e pedindo "juízo". "É preciso dar um recado a esses senhores membros do Conselho de Segurança: criem juízo. O mundo precisa de paz, não precisa de guerra. Precisa de trabalho, de educação, de cultura e de lazer. Que se reúnam e parem com essa guerra", completou.

Lula não citou todas as medidas adotadas pelo governo brasileiro para evitar um aumento do óleo diesel, e tentou se esquivar da responsabilidade ao atribuir ao governo de Jair Bolsonaro (PL) a culpa. Afirmou que a privatização da BR Distribuidora faz com que seja difícil controlar o preço do combustível.

"Aqui no Brasil, tomamos todas as medidas possíveis para evitar que aumentem o óleo diesel. Mas no governo passado venderam as distribuidoras. Mesmo que a Petrobras baixe o preço, ele não chega na ponta, porque os atravessadores não deixam", afirmou ele.

O presidente afirmou que o governo acionou a Polícia Federal e outros órgãos de fiscalização para monitorar possíveis aumentos ilegais no preço dos combustíveis. Declarou que "a guerra é do (Donald) Trump, não é do povo brasileiro e não temos de ser vítimas dessa guerra".