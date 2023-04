Lula deve anunciar, neste domingo (30), isenção do Imposto de Renda até chegar em R$ 5 mil em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende anunciar um aumento gradual na faixa de isenção do Imposto de Renda até chegar em R$ 5 mil em 2026. O anúncio será feito em pronunciamento à nação na noite deste domingo (30).

A ideia, segundo os auxiliares do presidente, é que a elevação aconteça ano a ano. Na declaração, Lula confirmará a primeira etapa da ampliação da faixa de isenção para quem recebe até R$ 2.640. De acordo com auxiliares, o presidente ainda oficializará o aumento do salário mínimo para R$ 1.320. As informações são da Carta Capital.

VEJA MAIS:

Gravado pela equipe da presidência, o pronunciamento terá três minutos de duração. Será a primeira vez que o presidente Lula vai falar em cadeia nacional de rádio e TV neste terceiro mandato. Ambos os anúncios devem constar em medida provisória encaminhada ao Congresso e passam a valer a partir desta segunda-feira, 1º, quando se comemora o Dia do Trabalhador.

A promessa de isentar salários de até R$ 5 mil foi feita por Lula durante a campanha presidencial. Atualmente, está livre do tributo quem recebe até R$ 1.903.