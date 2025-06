Lula afirma que não foi eleito para 'fazer benefício para rico'

LOGÍSTICA

O que é o Pedral do Lourenço? Entenda por que ele é tão importante para o Pará

A licença ambiental para o início das obras de derrocamento do Pedral do Lourenço, no município de Itupiranga, sudeste do Pará, foi concedida. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho nesta segunda-feira (26).