Inscrições para Prêmio Sebrae Mulher de Negócios termina neste domingo (15)

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), no Pará, permanece com as inscrições abertas para empreendedoras de todo o estado que desejem concorrer ao Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025. O prazo termina neste domingo (15) e o cadastro deve ser feito no site oficial do Sebrae. Em 2025, o prêmio contemplará cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios, Produtora Rural, Ciência & Tecnologia e Negócios Internacionais. Podem participar mulheres maiores de 18 anos que estejam à frente de empreendimentos formais há pelo menos um ano.

Na última edição, cerca de 87 mulheres empreendedoras se inscreveram na etapa estadual, representando 32 cidades paraenses. A vencedora da etapa estadual em 2024, na categoria Pequenos Negócios, foi a empreendedora Noanny Maia, da marca Cacauaré, que também venceu a etapa nacional na mesma categoria. O estado mantém uma trajetória de vencedores pelos últimos três consecutivos.

“A premiação reconhece a trajetória das empreendedoras de pequenos negócios que contribuem para o desenvolvimento da economia, inspirando outras mulheres a também serem protagonistas de suas próprias histórias”, destaca Domingas Ribeiro, diretora técnica do Sebrae no Pará.

A premiação é dividida em três etapas: estadual, regional e nacional. Na fase estadual, são selecionadas até cinco candidatas por categoria. As vencedoras estaduais avançam para a etapa regional, representando a região Norte, e, após, para a etapa nacional, com a cerimônia de premiação prevista para outubro, em Florianópolis (SC).

A fase regional elege trinta e cinco vencedoras, sendo cinco por categoria, que estarão automaticamente classificadas para a Final Nacional da premiação. O Sebrae custeará as despesas de deslocamento e diárias das finalistas regionais, que participarão de missão técnica nacional durante o evento de premiação.

Novidade

A edição deste ano traz como novidade uma premiação em dinheiro. Os três primeiros lugares de cada categoria receberão de R$ 10 mil a R$ 30 mil, além de uma capacitação do Empretec e mentoria on-line (para as primeiras colocadas). Os valores dos prêmios sofrerão a retenção dos impostos e contribuições, conforme legislações aplicáveis em vigor, sendo repassado às premiadas o valor líquido após retenção.