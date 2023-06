Luiz Lessa assume presidência do Banco da Amazônia

O novo presidente do Banco da Amazônia (Basa), Luiz Cláudio Moreira Lessa, assumiu nesta semana o comando da Instituição. Nesta quarta-feira (14), ele deve detalhar os planos à frente do Banco durante uma entrevista coletiva, marcada para as 15h. Eleito pelo Conselho de Administração do Basa no dia 25 de maio, Lessa foi apresentado aos funcionários da Instituição em uma cerimônia fechada realizada na última segunda-feira (12) - seu antecessor, Valdecir Tose, ficou cinco anos na presidência.

Luiz Lessa possui 39 anos de carreira, com experiência em posições estratégicas no Brasil e no exterior. O executivo já trabalhou em empresas como Banco do Brasil, PREVI, PSEG e Banco do Brasil Américas.

Na mesma reunião em que Lessa foi eleito, o Conselho de Administração elegeu José Maria de Lima Quinto Filho para a Diretoria de Infraestrutura do Negócio, e Marivaldo Melo para a Dretoria Comercial do Banco da Amazônia.