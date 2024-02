Lucro líquido consolidado dos quatro maiores bancos privados brasileiros tem queda de 9,4%

Em 2023, Itaú Unibanco e BTG Pactual registraram aumento nos lucros, enquanto Bradesco e Santander reduziram os ganhos. Na análise geral, os quatro maiores bancos privados brasileiros tiveram queda de 9,4% no lucro líquido consolidado. É o que aponta levantamento realizado por Einar Rivero, da Elos Ayta, com dados divulgados pelos e disponíveis na plataforma Com Dinheiro.

"É interessante notar que tanto o Itaú Unibanco quanto o BTG apresentam um crescimento constante desde 2000, enquanto o Santander e o Bradesco vêm experimentando uma queda contínua desde 2021", disse Einar Rivero.

Veja os resultados

Itaú Unibanco: R$ 33,8 bilhões (+26,6%)

Reportou lucro líquido recorrente de R$ 9,4 bilhões no quarto trimestre de 2023. A alta foi de 22,6% em relação ao mesmo período de 2022, em resultado marcado por crescimento de margem financeira e menor provisão para créditos de liquidação duvidosa.

BTG Pactual: R$ 9,9 bilhões (+10,2%);

Maior banco de investimentos da América Lativa, teve aumento de 61% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, para R$ 2,85 bilhões, apoiado por receitas recordes na maioria de suas áreas de negócios. Citou no balanço "lucro líquido recorde", apesar do que chamou de um ano desafiador, com um ambiente de altas taxas de juros e condições mais difíceis no mercado de crédito.

Bradesco: R$ 14,5 bilhões (-31,6%);

Reportou lucro líquido recorrente de R$ 2,88 bilhões no quarto trimestre, alta de 80,4% em relação ao mesmo período de 2022, mas queda de 37,7% frente ao terceiro trimestre do ano passado e abaixo das previsões de analistas.

Santander: R$ 8,8 bilhões (-38,2%)

Reportou lucro líquido recorrente de R$ 2,2 bilhões nos últimos três meses de 2023, ante R$ 3,122 bilhões no mesmo período do ano anterior e R$ 2,729 bilhões no terceiro trimestre de 2023.