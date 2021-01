Lotofácil paga prêmio de R$ 1,3 milhão para duas ganhadoras; veja os números

O sorteio do concurso 2128 da Lotofácil, realizado no sábado (9), terminou com duas apostas contempladas. Os bilhetes são de Barra Mansa (RJ) e de Itajaí (SC). Segundo a Caixa, cada uma vai embolsar R$ 663.052,56. Os números sorteados foram: 02-03-04-06-07-09-10-11-14-16-17-18-22-23-25.

Além das apostas, que correspondem à faixa principal, a Lotofácil também premiou 237 apostas que acertaram 14 números, com R$ 1676,03 para cada uma. Veja abaixo a lista das demais premiações:

- 7.570 acertadores conseguiram 13 números;

- 87.427 acertadores conseguiram 12 números;

- 483.755 acertadores conseguiram 11 números;

Arrecadação total: R$ 15.081.515,00.

O próximo sorteio da Lotofácil, que será no concurso 2129, está marcado para a segunda-feira (11), a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela internet no canal do banco no YouTube.