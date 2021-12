Lojistas comemoram alta procura por enfeites de Natal no comércio de Belém

Entre meias vermelhas e os poucos pinheiros de plástico que sobraram, as lojas do comércio de Belém comemoram as boas vendas de enfeites de Natal nesta primeira quinzena de dezembro, com muitos produtos esgotados e estoque pronto para virar rumo a uma nova página em 2022. Alan Henrique trabalha na supervisão de uma loja de importados na travessa Frutuoso Guimarães e conta que a procura foi acima da expectativa.

"Pisca-pisca colorido acabou, árvores maiores, de 2m10, já não tem mais. Festão tem bem pouco também, principalmente o vermelho e verde. A procura foi bem grande esse ano, graças a Deus. Pessoal está vindo atrás. Alguns itens que sobraram nós organizamos para tentar escoar tudo até o final da próxima semana", afirma.

Segundo Alan, o preço médio da árvore grande era de R$ 200, enquanto as árvores média, de 1,5m, custava R$ 100 reais. O outro sucesso de vendas foi a caixa pequena com dez metros de mini lâmpadas, o famoso pisca-pisca, que custava R$ 10,99 e já acabou.

No último dia de trabalho, Jorlane comemora vendas de árvores montadas em loja do comércio (Igor Mota/O Liberal)

Na loja gerenciada por Jorlane Clisse, a bola da vez foram as árvores decoradas, que ela considera um diferencial. Elas podem ser encontradas em diversos tamanhos, a partir de R$47. Segundo ela, muitos clientes chegam sem uma ideia formada de qual tipo de árvore e decoração gostaria de ter em casa, sem noções específicas sobre as cores das bolas, fitas e outros enfeites.

"Então a gente já expõe várias ideias de árvores montadas. São as que mais saem. O cliente não quer ter trabalho, quer sair daqui já com o saco grandão montado. Mas no geral, está bem forte a procura, aumentou muito em relação ao final do ano passado. Tem muita gente investindo em produtos para casa mesmo, de decoração, para fazer aquela ceia bem bonita. A gente tem conseguido diversificar nos produtos e também dar ideias para que eles usem melhor os utensílios, com itens que vão desde flores até louças. Conseguimos misturar diversificação de produtos, preço bom e qualidade", afirma ela, que aceitou um emprego em Fortaleza e estava no último dia de trabalho na loja que fica na rua João Alfredo.

A aposentada Lúcia Soares adorou o preço de tudo, algo que não é muito comum de ser reportado nas matérias de economia dos jornais. Para ela, os valores estavam justos por conta da qualidade dos produtos. Ela pegou um prato com suporte em cerâmica branca e se surpreendeu com o preço.

"Se for mesmo esses R$24,99 que está aí na placa está ótimo. É muito bonito e essas coisas não são caras. Sinceramente não sou muitos de enfeites natalinos, compro o básico. Gosto é de decorar a mesa com as flores, as louças, lenços e também de comprar lembrancinhas para as crianças que ajudo lá em Bragança", afirma.

Lojistas

De acordo com o diretor de Relações com os Lojistas do Sindicato dos Lojistas de Belém (Sindilojas), o avanço da vacinação e diminuição da pandemia fez com que a população voltasse às lojas para as compras presenciais.

“Neste período de final de ano, com as boas expectativas, de muitas vendas, nós do Sindilojas estimamos um aumento de 10% em relação do ano passado”, conclui.

