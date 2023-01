Lojas Renner negocia compra da C&A Brasil, diz colunista

Segundo o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, a Lojas Renner está em processo de negociações preliminares para a compra da C&A no Brasil. As informações são do portal InfoMoney.

De acordo com fontes consultadas pelo jornal, a possível venda das operações da C&A no país não seria surpresa. A empresa de confecções, apesar de não ter formalizado a venda de ativos no Brasil, estaria consultando fundos e grupos estratégicos nos bastidores.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).