Litro do tucupi chega a quase R$ 10 em alguns estabelecimentos de Belém

Faltando menos de um mês para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, os principais alimentos que compõem o tradicional “almoço do Círio” estão mais caros em comparação com o ano passado. Além do aumento no quilo do pato congelado, as variações nos preços do Tucupi podem chegar até a 50%, de acordo com o relatório divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA).

Durante uma semana, o Dieese analisou o preço dos principais ingredientes do tradicional almoço comercializados nas principais feiras livres e supermercados de Belém. O destaque do relatório foi a variação dos preços do Tucupi, vendido em garrafas pets de 1 litro e 2 litros, com diferenças de preços elevados entre os vários locais de venda.

As pesquisas apontam que a comercialização do Tucupi nas feiras livres, em especial a feira do Ver-o-peso por exemplo, disponibiliza a maior quantidade do produto para a venda e os preços são mais baratos. Os preços das garrafas de 2 litros de Tucupi variaram de R$ RS 6 a R$ 10, já as de 1 litro tinham um valor médio de R$ 3.

Em outras feiras da cidade, como as do Jurunas, Terra Firme, Entroncamento, Guamá, São Brás, Pedreira, Estrada Nova, Telégrafo, Batista Campos e 25 de Setembro, o preço da garrafa de 2 litros de Tucupi apresentou oscilações entre R$ 5 a R$ 12.

O Tucupi pode ser encontrado também nos supermercados da Capital, no entanto, os valores podem apresentar uma variação de até 20% entre os locais de comercialização e as marcas vendidas. Nesses estabelecimentos, o litro do Tucupi variou de R$ 5,60 a R$ 9,98. Já a garrafa pet de 2 litros variou de R$ 11,90 a R$ 18,48.

Nos supermercados também pode ser encontrado o Tucupi orgânico, com preços das garrafas de dois litros variando entre R$ 23,20 a 24,88. Segundo o Dieese, a expectativa é que com o aumento da oferta do produto, os preços fiquem mais equilibrados.