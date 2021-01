Litro do açaí beirou os R$ 30 em 2020; confira a trajetória de preços do item

O açaí é um dos protagonistas do almoço paraense, mas está cada vez mais difícil manter a “tradição”. Isso porque, segundo uma pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), ao longo de 2020, o item teve uma alta que chegou a 20%, bem superior à inflação de 5,45%, no caso do açaí do tipo médio; no grosso, a alta foi de 15%.

Em dezembro, foi o quarto mês consecutivo que o preço do litro do açaí cresceu, depois de registrar uma ligeira queda entre junho e agosto. No caso do açaí do tipo médio, o mais consumido, o pico chegou a R$ 18,46 em maio, e o menor valor foi R$ 14,63 em agosto. Já no caso do tipo grosso, o litro atingiu R$ 28,89 em maio e R$ 23,58 em agosto.

As pesquisas semanais do Dieese envolvem feiras livres, supermercados da capital e outros pontos de vendas espalhados pela cidade, onde também foi constatada a variação de preços em função dos diferentes locais de venda. Para se ter uma ideia, nas feiras livres o menor preço encontrado do açaí médio foi de R$ 10, e o maior, R$ 18; nos supermercados o valor girou em torno de R$ 20; no tipo grosso, a variação foi entre R$ 25 e R$ 28,00.

O Dieese aponta, ainda, que a tendência para 2021 é manter a alta.

Veja a trajetória de preços do açaí comercializado em Belém em 2020:



Açaí do Tipo Médio

Janeiro: R$ 17,01;

Fevereiro: R$ 18,22;

Março: R$ 18,28;

Abril: R$ 18,38;

Maio: R$ 18,46;

Junho: R$ 17,85;

Julho: R$ 15,43;

Agosto: R$ 14,63;

Setembro: R$ 14,77;

Outubro: R$ 15,43;

Novembro: R$ 16,25;

Dezembro: R$ 17,96.

Açaí do Tipo Grosso:

Janeiro: R$ 25,32;

Fevereiro: R$ 26,67;

Março: R$ 28,56;

Abril: R$ 28,60;

Maio: R$ 28,89;

Junho: R$ 27,78;

Julho: R$ 23,61;

Agosto: R$ 23,58;

Setembro: R$ 23,61;

Outubro: R$ 24,57;

Novembro: R$ 25,90;

Dezembro: R$ 27,43.