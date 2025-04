'Leilão da Receita' tem notebooks por R$ 500; saiba como participar!

A fim de conceder um novo destino às mercadorias que foram apreendidas ou abandonadas no dia 29 de abril, a Receita Federal em Viracopos (SP) realizará um leilão regional de produtos. O período para o recebimento das propostas ocorrerá das 8h do dia 24 de abril até às 21h do dia 28 do mesmo mês. Já a sessão de lances está prevista para acontecer, de forma eletrônica, às 10h do dia 29 de abril.

Ao todo, são 400 lotes, que incluem diversos produtos, como: pedras preciosas, artigos esportivos, instrumentos musicais, caixas de som, câmeras fotográficas, microscópios, telescópios, robôs aspiradores, fones de ouvido, acessórios para celulares, smartphones, smartwatches, tablets, notebooks, veículos e entre outros.

Neste leilão, poderão participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas e os licitantes terão o total de 30 dias para realizar a retirada do lote arrematado. Além disso, os bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos novamente, assim também como alguns dos produtos adquiridos por pessoas jurídicas.

Quem pode participar?

Pessoa física:

Pessoas maiores de 18 anos ou emancipadas

ou emancipadas Quem tem Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Quem possui selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Pessoa jurídica:

Quem tem cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

No caso do responsável da empresa ou procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Como participar do Leilão da Receita?

Acesse o sistema do Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC)

por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) Selecione o edital do Leilão da Receita pelo número 0800100/000002/2025 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL;

Após a seleção, escolha o lote em que você quer fazer o lance

Clique em “Incluir proposta”

Leia e aceite os termos e condições do site da Receita Federal

E por fim, adicione o valor proposto que deve ser maior que o valor mínimo pré-estabelecido pela Receita.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)