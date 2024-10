LED, QLED e OLED: quais os diferentes modelos de TV e qual a tecnologia de cada um?

Há muitas dúvidas de consumidores quanto aos diferentes modelos de televisão e preços de cada um deles. Atualmente, há três modelos de televisão: LED, QLED e OLED. O melhor deles, hoje, é o modelo OLED e o segundo melhor, o QLED, segundo Rony Maycon, vendedor especial de uma loja de varejo multicanal localizada no bairro da Pedreira. Os preços variam conforme o modelo. As TVs mais baratas são do modelo LED, substituto do modelo tradicional e antigo. Os aparelhos mais caros pertencem ao modelo OLED, o mais avançado quanto à tecnologia.

De acordo com ele, o preço varia conforme o tamanho de cada tela. “(O modelo) OLED, dependendo do tamanho, a variação (no preço) é de R$ 7.999 a R$ 38.000 de 55" a 85" polegadas”, revela o vendedor. Conforme Maycon, as TVs com modelo QLED custam de R$ 2.899 a R$ 30.000 de 50" a 86" polegadas, respectivamente. “Nas TVs LED, a variação é de R$ 1.000 a R$ 10.000, já que temos tamanhos de 32" a 86" polegadas”, afirma.

O que diferencia um modelo do outro?

TV LED

“São as famosas tvs de led com tecnologias consideradas de necessidades moderadas para clientes que procuram uma tv de custo-benefício considerado baixo, com tecnologia Full HD com pixels limpos que só conseguimos ver com a aproximação com a tela”, detalha Rony Maycon.

Hiago Lima, gerente comercial de vendas em uma loja de varejo, o modelo LED ainda é o mais procurado por clientes. “Elas substituíram as antigas TVs que a gente tinha no mercado e hoje em dia é o modelo convencional”, conta.

TV QLED

Segundo o vendedor Rony Maycon, o modelo QLED é a TV com qualidade melhores, não só nos pixels, mas também nas cores. “Estamos falando de cores de quantidades variadas que chegam a 100%. Ela traz mais qualidade também no sistema de som, velocidade e é muito utilizada para clientes sofisticados que buscam um estilo diferente para sua sala”, explica o vendedor.

Ele conta que a televisão QLED usa tecnologia de Hollywood como HDR que ajuda a melhorar bem mais a qualidade, mesmo quando o que está passando na tela não traz tanta qualidade.

(Thiago Gomes / O Liberal)

Conforme o vendedor, em eventos esportivos, como a transmissão de futebol, esse modelo entrega o máximo de detalhes da imagem. “Ela não deixa que outras luzes do ambiente atrapalhem sua visão, já que proporciona um brilho diferenciado”, diz.

Segundo Hiago Lima, o modelo QLED é a única TV que apresenta todas as cores existentes na imagem por ter várias luzes de LED configuradas por dentro da tela, chamado de display.

“São várias luzes que vão se acender e vão refletir todas as cores que existem, que te traz também um pouco pra perto da realidade, uma resolução de imagem mais nítida”, explica o gerente comercial de vendas.

TV OLED

“Essa é a melhor TV que o cliente mais exigente pode levar”, declara o vendedor Rony Maycon. Para ele, o modelo OLED tem não só uma grade elevada de cores, mas também um contraste e nitidez de poucos, principalmente quando aparece uma imagem preta na tela.

Isso ocorre, segundo o vendedor, porque cada pedacinho de dela é iluminado por pequenas luzes e, quando aparece algo na cor preta, ela simplesmente desliga fazendo com que a imagem se torne mais perfeita e parecida com o que nós conseguimos ver.

Conforme Maycon, outra vantagem do modelo é o fato de a TV desligar naturalmente, tornando-se mais econômica que uma televisão convencional. Com isso, as TVs desse modelo contribuem para o meio ambiente e para o bolso do consumidor.

“As TVs são extremamente finas e geralmente tem no máximo 1cm. Elas são ótimas para clientes que gostam do melhor da tecnologia na sua casa entregando o melhor em qualidade de imagem e velocidade no processador com som de cinema”, detalha o vendedor sobre as características do modelo OLED.

Para Hiago Lima, as TVs desse modelo são procuradas por clientes que buscam a máxima definição de imagem. “São TVs que tem também economia de energia porque os LEDs se apagam quando aparece a luz preta, que é justamente pra ter uma imagem mais real”, destaca o gerente comercial de vendas.